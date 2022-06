Avis | Le gouverneur Greg Abbott a beaucoup de nerf

Peut-être que la prose peut faire une différence ? Je vais commencer par quelques-uns des meilleurs passages sur l’horreur d’Uvalde.

Voici Bret Stephens dans The Times : « Les États-Unis semblent avoir un culte de la mort pas si secret qui croit que le dieu en colère connu sous le nom de Second Amendement doit être périodiquement propitié par le sacrifice rituel d’enfants. » (Merci à Scott Howie de Glenview, Illinois, et Randy Komisarek de Tucson, Arizona, entre autres, pour cette nomination.)

Toujours dans The Times, Maureen Dowd : « Nous sommes devenus un pays de lâches, tellement terrifiés par le pouvoir impie du culte des armes à feu qu’aucun sacrifice de sang jeune n’est trop grand pour l’apaiser. (Sylvie Kimche, Manhattan, et Marc Etter, Détroit)

Dans The New Yorker, la conclusion de l’excellent essai de Jessica Winter sur Uvalde fait écho à des vers du « Macbeth » de Shakespeare tout en fustigeant les républicains qui n’offrent que « pensées et prières » pour les morts : « Si les dirigeants de ce mouvement politique, qui au Texas ont réussi à interdisent la plupart des avortements et criminalisent les soins de santé pour les enfants trans en l’espace d’une année scolaire, se sont vraiment offensés des enfants assassinés, ils n’accepteraient jamais simplement leur mort comme le prix malheureux d’honorer le droit des pères fondateurs de prendre des mousquets contre un gouvernement hypothétique tyrannie. Ils agiraient. Si l’Amérique n’avait pas peur de se connaître, nous pourrions plus facilement accepter que les défenseurs des droits des armes à feu soient captivés par un chagrin violent. C’est l’Amérique qu’ils envisageaient. C’est pour cela qu’ils ont travaillé si dur. Leurs pensées et leurs prières ont été exaucées. (Conrad Macina, Landing, NJ, et Mark Wilding, Studio City, Californie)

Et dans un essai paru dans The Atlantic qui mérite d’être lu en entier, Clint Smith s’interrogeait sur le fait d’envoyer son futur enfant de maternelle à l’école en ces temps sanglants : « J’ai pris mon téléphone et j’ai commencé à faire défiler les photos de mon fils depuis le jour de sa naissance, il y a presque cinq ans, son corps rose-brun inondé de rides et d’émerveillement. J’ai continué à faire défiler et j’ai vu des photos de lui dans le berceau où il dormait (et trop souvent ne dormait pas); des photographies de lui chassant une volée d’oiseaux dans le parc, les bras levés alors qu’il trottinait vers eux avec une inélégance à couper le souffle ; des photos de lui après avoir mangé de la compote de pommes pour la première fois, ses yeux brillants, son sourire aussi large que le ciel, ses lèvres couvertes d’un chaos de bouillie dorée. (Lois Ambash, Needham, Mass.)

Pour la pure joie de la prose, aucun passage récent ne vous a plus chatouillé que celui de Matt Flegenheimer dans The Times, évoquant la carrière de Guy Fieri : , M. Fieri, 54 ans, est devenu peut-être la figure la plus puissante et la plus bancable de la télévision alimentaire, l’éminence grise des éminemment gras. (Merci à Peter Comerford de Providence, RI, et à Monica Tarantino de Walton, NY, parmi tant d’autres pour cette nomination.)