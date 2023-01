Avis | Le football est mortel, mais pas pour les raisons que vous pensez

Mais aussi alarmant qu’ait été sa blessure, l’incident terrifiant comporte un risque secondaire : il concentre l’attention sur une seule aberration dramatique plutôt que sur les conditions médicales chroniques qui représentent de loin le plus grand danger pour les joueurs.

Selon le National Commotio Cordis Registry, il y a environ 15 à 20 cas par an dans tout le pays, généralement dans des sports comme le baseball ou le hockey, lorsqu’un projectile se déplaçant rapidement se connecte à une poitrine non protégée. Dans le football, où les joueurs portent beaucoup de rembourrage, un événement comme celui-ci est si rare au niveau de la NFL qu’il ne se reproduira probablement plus de notre vivant. Pendant ce temps, les maladies cardiaques chroniques et les effets à long terme des lésions cérébrales traumatiques ont privé d’innombrables joueurs de leur santé, de leur bonheur et même de leur vie, mais ne reçoivent pas la même attention médicale ou culturelle car ils se produisent loin des caméras.

Quelques heures avant le match du lundi soir, j’ai appris que l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL Uche Nwaneri, qui a commencé 92 matchs à la garde et au centre des Jaguars de Jacksonville, était décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 38 ans. Uche et moi avions envoyé des messages sur Twitter sur nos préoccupations communes concernant les commotions cérébrales et l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE). Il avait eu du mal à trouver sa prochaine passion après sa retraite, mais avait récemment gagné un public dévoué sur YouTube commentant le football et la culture pop, se faisant appeler l’Observant Lineman. Il laisse dans le deuil son épouse Michele et ses deux jeunes filles.

De jeunes anciens joueurs de la NFL, principalement des joueurs de ligne, meurent presque chaque année de crises cardiaques ou de maladies cardiaques. Outre Uche, Shane Olivea est décédée en mars à l’âge de 40 ans. Max Tuerk, 26 ans, est décédé en 2020. Taylor Whitley, 38 ans, 2018. Jeremy Nunley, 46 ans, 2018. Nate Hobgood-Chittick, 42 ​​ans, 2017. Rodrick Monroe, 40 ans, 2017. Ron Brace, 29 ans, 2016. Quentin Groves, 32 ans, 2016. Damion Cook, 36 ans, 2015. Selon une étude de 2019 de l’Université de Harvard, les joueurs de la NFL sont 2,5 fois plus susceptibles d’avoir des maladies cardiovasculaires répertorié comme une cause sous-jacente ou contributive de décès que les joueurs de la Ligue majeure de baseball.

Les scientifiques pensent que les joueurs de la NFL courent un plus grand risque de maladie cardiaque en raison du poids qu’ils prennent, même lorsqu’il s’agit principalement de muscles. Une fois que les joueurs prennent leur retraite, il est extrêmement difficile de perdre du poids au football, en partie à cause de la douleur chronique causée par les blessures subies en jouant. (Les joueurs de la NFL âgés de 25 à 39 ans ont environ trois fois plus d’arthrite que le grand public.) La mort prématurée de ces hommes a été une tragédie pour leurs proches, amis et anciens coéquipiers, mais le public n’était en grande partie pas au courant.