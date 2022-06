Avis | Le féminisme des célébrités n’a pas sauvé Roe v. Wade

Corporate America s’est joint à nous. « En 2015, vous ne pouviez pas balancer un tampon sans frapper quelqu’un ou quelque chose qui se vantait de son importation féministe, dans des endroits auxquels vous ne vous attendriez certainement pas : vernis à ongles, sous-vêtements, boissons énergisantes, Swiffers », Andi Zeisler, une co-fondatrice de Bitch Media, notée dans son livre « We Were Feminists Once ». Spanx a commercialisé Power Panties sous le slogan « Les femmes puissantes portent des culottes puissantes » – avec l’aide de Tina Fey et Adele, qui ont chanté les louanges du shapewear. Dior a vendu des chemises à 700 dollars claironnant le slogan « Nous devrions tous être féministes » de Chimamanda Ngozi Adichie (et a reversé une partie des bénéfices à l’organisation à but non lucratif de Rihanna). Les entreprises ont placardé des bannières « L’avenir est féminin » sur leurs sites Web et leurs rapports annuels. Sheryl Sandberg (dont la démission en tant que Meta COO est intervenue le même jour que le verdict de Depp-Heard) a commencé sa révolution «Lean In» en enrôlant des personnalités de premier plan (et certaines féministes célèbres) pour publier leurs moments «Lean In».

À l’époque, cela ressemblait à une percée. « L’étoile du féminisme est montée », a écrit l’écrivain féministe Jessica Valenti dans The Guardian en 2014. « Le féminisme n’est plus le ‘mot F’ ; c’est le royaume des enfants cool. L’opposition n’avait-elle pas aliéné les femmes du féminisme pendant des décennies en dépeignant ses partisans comme des esclaves impopulaires ? Ce message a saturé la réaction des médias et de la culture pop des années 1980 : embrassez le féminisme et finissez-en mal aimé, célibataire, stérile et dingue. Si le féminisme était désormais cool, n’était-ce pas un pas en avant ?

« 2014 a transformé le féminisme en une marque – et ce n’est pas une mauvaise chose », Quartz a titré un article à la fin de cette année-là par une jeune écrivaine féministe nommée Jessica McCarthy, envisageant la promesse de ce qu’elle a appelé « le nouveau féminisme millénaire de ma génération ». s’annonce. Elle comprenait les inquiétudes des «gardiennes féministes» de la vieille garde – qu’un féminisme plus commercial et préoccupé par les célébrités pourrait saper «l’esprit collectif du mouvement». Mais elle a décidé qu’il n’y avait rien à craindre. « Cette nouvelle vague qui accepte (de manière critique) de nouvelles marques de féminisme », a-t-elle conclu, « ne permettra jamais qu’il soit vendu ».

Un espoir raisonnable. Après tout, un siècle plus tôt, les suffragettes n’avaient-elles pas ouvert des boutiques de droit de vote vendant des produits « Votes pour les femmes », commandé des films et obtenu le soutien des stars silencieuses Mary Pickford et Ethel Barrymore – et obtenu l’émancipation à la fin de la décennie ?

Mais la culture pop de masse en était à ses balbutiements dans les années 1910, et l’importance primordiale des célébrités n’en était pas encore venue à définir l’Amérique. Au milieu des années 2010, ce qui avait autrefois été un complément de vulgarisation du féminisme menaçait de devenir le visage public du féminisme lui-même – et un modèle sur la façon d’être une militante féministe.

Un premier référendum sur ces tactiques a eu lieu le 8 novembre 2016, avec la défaite d’Hillary Clinton. Dans la foulée, un vaste éventail de femmes méconnues sont revenues aux anciennes méthodes, nourrissant un éveil progressif cumulatif. Non seulement grâce aux marches des femmes qui ont attiré des millions de personnes dans les rues du pays, mais aussi grâce à des centaines d’initiatives d’organisation locales et régionales. Des organisations militantes locales dirigées par des femmes telles que Sister District, Black Voters Matter, MomsRising et Flippable se sont présentées aux mairies, ont convoqué des rassemblements communautaires, ont adressé des pétitions et des appels téléphoniques dans une tradition qui a rappelé le long siècle de lutte des femmes américaines pour le vote. .