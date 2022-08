Avis | Le fantasme du Brexit en Grande-Bretagne est terminé

Bien que laissant place à un cauchemar familier, ce fantasme a semblé pendant un moment envelopper le pays. L’étrange sensation culturelle et émotionnelle du haut johnsonisme est capturée par deux des émissions les plus regardées de l’histoire britannique, qui ont toutes deux eu lieu pendant son mandat. Le premier était le discours de M. Johnson à la nation le 23 mars 2020, déclarant un verrouillage national. La seconde était la finale de l’Euro 2020, dans laquelle l’Angleterre avait une chance réaliste de gagner contre l’Italie, le 11 juillet 2021. Les deux émissions, regardées par des dizaines de millions de personnes, ont brièvement synthétisé un moment d’unité nationale. Tous deux présageaient la suspension de la normalité au nom d’une lutte nationale, vaguement liée aux souvenirs folkloriques de la Seconde Guerre mondiale.

Le calme étrange du verrouillage, avec ses rues vides, les visites de la faune et les applaudissements rituels pour les travailleurs essentiels, a été égalé par la manie débraillée, ivre et délirante des foules errant dans les rues commerçantes vides et scandant avec ferveur : « Ça rentre à la maison ! Ce furent des moments nettement nationalistes, mais ils n’étaient pas identiques. Un nationalisme était top-down, l’autre populaire. L’un était « britannique », nationalisme de l’establishment, l’autre « anglais », avec des accents plus prolétariens. Pourtant, ensemble, ils ont brièvement fabriqué un sentiment d’appartenance à une nation.

Ce n’était bien sûr pas une période d’idylle nationale. Des dizaines de milliers de Britanniques âgés sont morts inutilement dans des hôpitaux débordés en raison de retards dans la déclaration des fermetures. L’utilisation des banques alimentaires a atteint un niveau record, avec plus de 2,5 millions de personnes recevant des colis. À la fin de 2020, neuf familles à faible revenu sur 10 avaient connu une grave détérioration de leurs revenus et la proportion de personnes signalant une dépression et une anxiété cliniquement significatives avait triplé, passant de 17 % à 52 %. Malgré tout, le projet précaire d’unité nationale, soutenu par d’énormes dépenses publiques pour gérer la pandémie, a brièvement fonctionné : les conservateurs sont arrivés en tête dans les sondages, insensibles au scandale et au mécontentement.

En septembre de l’année dernière, les choses ont commencé à bouger. Les pénuries de carburant, créées par une pénurie de camionneurs, ont commencé à éroder le soutien de M. Johnson. En décembre, les premiers récits de fêtes illégales au 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre, ont émergé. En février, la hausse des prix de l’énergie pesait sur le niveau de vie et les banques alimentaires étaient submergées par la demande croissante. Les hôpitaux, débordés et sous-financés, étaient aux prises avec un arriéré d’environ six millions de patients, et les aéroports en sous-effectif ont annulé des vols. À Westminster, la crise enveloppant le pays s’est transformée en une clameur croissante pour retirer M. Johnson. Il s’est accroché pendant un moment, mais au milieu de l’été, c’était fini.