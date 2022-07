Avis | Le Dr Caitlin Bernard devait écrire ceci avec moi avant d’être attaquée pour avoir fait son travail

La loi est rédigée de manière si large qu’un fournisseur de soins primaires qui voit un patient souffrant de dépression, un anesthésiste dont le patient a une réaction allergique à un médicament ou un radiologue qui constate qu’un patient a du liquide libre dans l’abdomen pourrait être puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement temps s’ils ne signalent pas ces choses comme des complications possibles de l’avortement antérieur de cette personne. Tout fournisseur de soins de santé ainsi accusé pourrait facilement devenir la cible de l’attention nationale, avec des attaques contre lui professionnellement et personnellement.

Bien que les cliniciens soient généralement tenus d’avoir une assurance contre les fautes professionnelles, cette couverture ne couvre généralement pas les dépenses liées aux accusations criminelles. Et bien que l’assurance contre la faute professionnelle couvre souvent les conseils juridiques lors d’une réclamation pour faute professionnelle, il n’en va pas de même pour les accusations criminelles. En plus de ces répercussions tangibles de tels frais, les médecins courent des risques professionnels et financiers qui pourraient mettre fin à leur carrière et affecter leur famille. Les systèmes de santé ne doivent pas abandonner leurs médecins lorsqu’ils sont le plus à risque, afin d’éviter la mauvaise presse.

Des lois comme celles-ci sont trop souvent rédigées par des politiciens sans expertise médicale et utilisent trop souvent des définitions médicalement inexactes. Les législateurs peuvent prétendre que les lois ne visent pas à blesser les patients, mais elles instillent la peur chez les prestataires, ce qui aura néanmoins des implications pour les patients.

Il convient de noter que tout cela se passe dans l’Indiana, qui accepte actuellement davantage l’avortement et les soins aux femmes enceintes que certains de ses États voisins. C’est pire à côté; pour l’instant l’Indiana est un refuge pour certains patients de la région qui ont besoin de soins. Cela devrait changer lorsque les législateurs de notre État entameront une session extraordinaire plus tard ce mois-ci et tenteront d’adopter de nouvelles restrictions à l’avortement, y compris éventuellement une interdiction quasi totale. Il n’est pas clair si cette législation inclura des exceptions pour le viol ou l’inceste.

Notre responsabilité médicale et éthique en tant que cliniciens est fondée sur la prestation de soins de santé complets, sûrs et fondés sur des données probantes. Si la prestation de ces soins entraîne des menaces pour la sécurité professionnelle et personnelle, les patients en souffriront. Les médecins ont juré de ne pas faire de mal. De toute évidence, beaucoup de ceux au pouvoir ne l’ont pas fait.

Tracey A. Wilkinson est professeure adjointe de pédiatrie à l’École de médecine de l’Université de l’Indiana.