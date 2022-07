Avis | Le dollar s’est musclé tandis que l’euro perdait du terrain

Pour la Réserve fédérale américaine, la hausse du dollar est bonne, dans l’ensemble. Cela aide la banque à atteindre son objectif de freiner l’inflation, car une monnaie plus forte maintient les prix des importations à un niveau bas.

Une théorie financière suggère que lorsque les taux d’intérêt sont plus élevés aux États-Unis, il faut s’attendre à ce que le dollar perde du terrain dans les mois à venir. Sinon, investir en dollars serait un repas gratuit. Mais cette condition, connue sous le nom de parité des intérêts couverts, ne tient pas toujours en période de difficultés financières internationales.

Une autre façon de savoir si une monnaie est valorisée à sa juste valeur est de comparer son pouvoir d’achat à celui d’autres monnaies. Un article comme une livre de cuivre devrait être aussi cher dans toutes les devises, sinon quelqu’un pourrait réaliser des bénéfices garantis en l’achetant là où il est bon marché et en le vendant là où il est cher. En pratique, la parité de pouvoir d’achat ne tient pas exactement, mais elle ne peut pas non plus être violée trop longtemps. Selon les estimations du pouvoir d’achat de l’Organisation de coopération et de développement économiques, “le dollar n’a pas été aussi surévalué par rapport à l’euro, à la livre sterling et au yen depuis au moins 30 ans”, a écrit Marc Chandler, directeur général de Bannockburn Global Forex. dans un e-mail.

Il est donc possible que nous voyions le fond de l’euro en ce moment. Saravelos, pour sa part, prédit que l’euro sera de retour au-dessus du dollar d’ici la fin de l’année si les tensions s’atténuent en Ukraine ou si la Fed devient plus accommodante. Ce serait une bonne nouvelle pour beaucoup d’Européens.

Ailleurs : l’Inde va dépasser la Chine

L’Inde deviendra la nation la plus peuplée en 2023, dépassant la Chine, ont prédit les Nations Unies cette semaine. L’ONU a également déclaré que la population mondiale devrait “atteindre un pic d’environ 10,4 milliards de personnes au cours des années 2080 et rester à ce niveau jusqu’en 2100”. Il a prédit que plus de la moitié de l’augmentation de la population d’ici 2050 se produira dans huit pays : la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.