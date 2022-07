Avis | Le dernier combat de Liz Cheney

La victoire de M. Gordon n’était pas tant une victoire pour les conservateurs centristes (M. Gordon a obtenu 33 % des voix) que le reflet de la division des votes sur le flanc extérieur du parti. Mais M. Gordon aurait pu bénéficier d’électeurs croisés. De juillet à septembre 2018, une combinaison d’électeurs démocrates et non affiliés, 10 412 au total, a changé son inscription en républicain. Dans une course primaire dans laquelle le vainqueur a recueilli environ 38 000 voix, il s’agit d’un groupe démographique important.

Les électeurs modérés ne comptent pas seulement aux urnes – ils influencent la façon dont l’État est gouverné, soutenant la direction de la grande tente à l’Assemblée législative alors qu’elle tient son doigt dans la digue de l’extrémisme du Parti républicain.

La récente session législative a été instructive : un projet de loi restreignant l’enseignement de la théorie critique de la race a échoué. Un projet de loi empêchant les femmes transgenres de concourir dans les équipes sportives féminines a échoué. Un projet de loi visant à injecter des fonds fédéraux dans les cliniques de santé rurales a été adopté. Un projet de loi approuvé par Trump pour empêcher le vote croisé a échoué.

La campagne de Mme Cheney délivre maintenant sans vergogne aux démocrates et aux électeurs non affiliés des instructions étape par étape sur la façon de s’inscrire en tant que républicains. C’est un électorat spongieux sur lequel Mme Cheney mise, une combinaison d’électeurs croisés et de républicains modérés consternés par le témoignage du comité du 6 janvier.

C’est un chemin curieux que nous avons parcouru avec Mme Cheney. En 2016, mon mari, Tim, s’est présenté contre elle au Congrès. Nous avons essayé de la peindre comme une étrangère qui ne connaissait pas l’État. Alors que nous étions autrefois les destinataires de sa campagne féroce, nous sommes maintenant des partisans qui la voient comme une bouée de sauvetage pour la santé mentale. Peut-être qu’elle a vu ce que j’ai vu du spectre du rouge au plus rouge du Wyoming. J’ai frappé à des milliers de portes et serré des milliers de mains dans le Wyoming, et je vois un électorat nuancé qui juge la personne, pas le parti.

Il y a un adage ici qui dit que le Wyoming est une petite ville avec de longues rues. Traduit, nous connaissons tout le monde. Six degrés de séparation est un jeu pour les idiots. Ici, c’est plutôt un degré. Ces liens personnels sont significatifs et ont une profondeur générationnelle. Récemment, nous avons fait du porte-à-porte pour le sénateur Drew Perkins. Il est dans une course serrée avec un challenger qui a marché sur le Capitole le 6 janvier.