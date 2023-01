Avis | Le déclin de la Chine est devenu indéniable cette semaine. Maintenant quoi?

Si vous pensez que le monde compte déjà trop de monde, alors tout cela peut sembler être une bonne nouvelle. Ce n’est pas. La Chine est de plus en plus susceptible de vieillir avant de s’enrichir, condamnant des centaines de millions de Chinois à une vieillesse pauvre et souvent solitaire. Une population en déclin est généralement corrélée au déclin économique – une baisse d’environ un point de pourcentage de la croissance économique pour chaque pourcentage de baisse de la population, selon Ruchir Sharma, ancien responsable des marchés émergents chez Morgan Stanley. Et la Chine, à la fois en tant que plaque tournante des exportations et en tant que vaste marché, est un moteur majeur de la croissance économique mondiale depuis quatre décennies. Sa faiblesse se répercutera sur l’économie mondiale.

Mais l’aspect le plus effrayant du déclin de la Chine est géopolitique. Lorsque les démocraties connaissent des problèmes économiques, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes et à ne pas prendre de risques. Lorsque les dictatures le font, elles deviennent souvent tournées vers l’extérieur et enclines au risque. Les régimes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre aux mécontentements nationaux par des réformes politiques et économiques tentent souvent de le faire par des aventures à l’étranger.

C’est un point qui mérite réflexion maintenant que Pékin enregistre également le taux de croissance économique le plus lent depuis près de quatre décennies. La cause immédiate ici est la mauvaise gestion catastrophique de Xi Jinping de la crise de Covid – les confinements punitifs, le rejet des vaccins étrangers, la fin brutale des restrictions, le mensonge constant.

Mais l’économie chinoise était déjà en difficulté avant la pandémie : une bulle immobilière sur le point d’éclater, une fuite des capitaux record, la fin de Hong Kong comme ville relativement libre et des entreprises chinoises comme Huawei de plus en plus mal accueillies dans les pays occidentaux à cause de l’espionnage. et les problèmes de vol de propriété intellectuelle.

Un gouvernement pragmatique aurait pu relever ces défis. Mais M. Xi a nommé une bande de oui au Politburo pour son troisième mandat sans précédent en tant que chef suprême. Si – ou à mesure que – les conditions économiques se détériorent, ils sont plus susceptibles de trouver des réponses à leurs problèmes dans l’agression plutôt que dans la réforme. Pensez à l’Argentine inflationniste à la veille de l’invasion des Malouines ou à l’Irak en faillite juste avant l’invasion du Koweït.