Avis | Le Covid-19 endémique semble assez brutal

Il est naturel de regarder ces graphiques et de ressentir un certain soulagement, apprécier le degré de protection immunitaire que le pays a accumulé au fil du temps, en particulier contre les maladies graves et les hospitalisations. Mais l’empreinte de cet état stable est également d’une lourdeur déconcertante. Plus de 300 Américains meurent presque chaque jour depuis des mois ; le nombre est aujourd’hui supérieur à 400 et ne cesse de croître.

À l’heure actuelle, dit Bedford, environ 5% du pays est infecté par le coronavirus chaque mois et il s’attend à ce que cette tendance se poursuive en grande partie. Qu’est-ce que cela impliquerait en termes de mort, je demande? Selon une estimation approximative, dit-il, à l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que chaque année, environ 50% des Américains soient infectés et plus de 100 000 meurent.

Cette année a été bien pire que cela, en grande partie parce qu’elle comprend l’arrivée initiale d’Omicron – qui, bien que souvent décrit comme « léger », a tué plus de 100 000 Américains au cours des six premières semaines de l’année. Ainsi, bien que la trajectoire actuelle du pays suive un rythme annualisé de 100 000 décès, plus de 200 000 Américains sont déjà morts cette année, ce qui implique plus de 250 000 décès d’ici la fin de 2022.

Michael Mina, un épidémiologiste qui a quitté Harvard pour devenir le scientifique en chef du portail médical en ligne eMed en 2021 après avoir passé la majeure partie de la pandémie en tant que principal évangéliste des tests rapides du pays, pense que cela pourrait empirer. Avec une combinaison de saisonnalité et de déclin de l’immunité chez les personnes âgées, a-t-il dit, il existe un potentiel pour une vague d’automne de peut-être 1 000 par jour. Cela porterait le nombre de décès américains, cette année, à potentiellement 300 000 ou plus.

Ce bilan, 10 fois supérieur à celui des récentes saisons de grippe, est bien sûr inférieur à celui des deux premières années de la pandémie, lorsqu’un peu plus de 400 000 Américains sont morts au cours de la dernière année au pouvoir du président Donald Trump et de la première du président Biden. Mais ce n’est pas tellement plus petit. À l’échelle nationale, le taux de mortalité par infection est une fraction de ce qu’il était autrefois, mais la maladie se propage de manière beaucoup plus prolifique maintenant et ce, toute l’année, ce qui signifie que la maladie génère toujours un nombre de morts assez dévastateur – en particulier chez les personnes âgées, qui ont accumulé une immunité plus lentement que le reste de la population et l’ont perdue plus rapidement.

Après une récente chute dans laquelle Ashish Jha, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a qualifié le nombre quotidien de décès de “faible”, l’administration a commencé à qualifier le niveau actuel d'”inacceptable”. Mais il y a peu de raisons de s’attendre à ce que ce niveau baisse beaucoup, du moins pas de manière significative. “Vous vous sentez pris dans cette boucle”, déclare Natalie Dean chez Emory, biostatisticienne spécialisée dans l’épidémiologie des maladies infectieuses. «Nous ressentons probablement tous la même chose. C’est comme – une autre vague.” Au contraire, dit-elle, “il semble que les choses s’améliorent maintenant”, avec BA.5. “Cet état stable ne nous place pas dans un endroit formidable.”