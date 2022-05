Avis | Le coût moral de tuer nos ennemis en secret

L’une des nombreuses choses étranges concernant le fait d’être citoyen américain de nos jours est qu’il y a beaucoup de meurtres commis en notre nom que notre gouvernement garde délibérément secrets. Des amis à moi, de retour d’Irak ou d’Afghanistan, avaient l’habitude de répondre aux gens qui posaient la question inappropriée que les vétérans recevaient toujours : « Avez-vous tué quelqu’un ? avec la réponse acérée, “Si je l’ai fait, vous m’avez payé pour le faire -” un rappel approximatif du lien entre les militaires et les citoyens qu’ils représentent. Mais à l’époque, les actions de nos militaires étaient beaucoup plus visibles. Qu’est-ce que cela signifie d’être citoyen d’un État qui tue pour vous mais ne vous en parle pas ? Êtes-vous toujours responsable ?

Lorsque j’étais officier des affaires publiques dans le Corps des Marines de 2005 à 2009, à l’époque des manifestations massives contre la guerre, un groupe d’activistes a publié une annonce d’une page entière dans le New York Times pour attaquer la crédibilité d’un général américain. des débats animés sur tout, de la moralité de la guerre à la sagesse de sa stratégie. Les principaux efforts de l’armée américaine au cours de cette période ont été menés au grand jour, et mon travail consistait à courtiser des journalistes pour qu’ils s’intègrent à nos unités pour voir ce qu’ils faisaient.

Cette ouverture relative signifiait que la guerre provoquait des débats désordonnés, une démagogie politique, des mensonges, de l’hypocrisie et des analyses mal informées sur les informations par câble et d’autres sous-produits de la démocratie. Cela signifiait également que l’administration George W. Bush devait expliquer et défendre ses politiques, ce qui signifiait que je savais pourquoi nous étions censés nous battre, à quoi devait ressembler le succès et pourquoi nous étions là. Cela signifiait qu’une pression politique était exercée sur l’élaboration des politiques américaines pour la maintenir liée à la volonté du peuple américain.

Mais la nature de la guerre a changé, pour des raisons politiques et militaires. Une façon de décrire le changement est de regarder le rythme des opérations spéciales américaines. Au printemps 2004, le Commandement des opérations spéciales conjointes menait environ six opérations par mois en Irak. À l’été 2006, ils en faisaient 300. Cela ne s’est pas produit en envoyant les Navy SEALs au gymnase pour travailler sur leur temps d’exécution, mais en remaniant l’ensemble du processus de recherche de cibles, de fixation, de finition, d’exploitation et analyser les renseignements recueillis, puis diffuser ces renseignements aux agences et commandements capables d’agir le plus rapidement possible. C’est cette capacité que l’ancien secrétaire à la Défense Bob Gates a revendiquée en 2011, qui a fusionné “le renseignement et les opérations d’une manière qui, je pense, est unique dans l’histoire de quiconque”.

Quand les Américains pensent aux tueries que nous commettons à l’étranger, nous pensons souvent au mécanisme. Un drone délivrant une bombe nous semble un peu flippant. Un membre des Navy SEALs faisant irruption dans l’enceinte d’un méchant nous semble héroïque. Mais les SEAL et le drone ne sont que des outils – la tête plate et le tournevis cruciforme à la fin du système de ciblage. Et les premières parties de ce système peuvent être proposées à d’autres pays, comme l’Ukraine, qui tuent eux-mêmes. (Dans un point de presse du 5 mai, le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, n’a que légèrement distancé les États-Unis du meurtre de généraux russes : « Nous ne fournissons pas de renseignements sur l’emplacement des chefs militaires supérieurs sur le champ de bataille ni ne participons au ciblant les décisions de l’armée ukrainienne », a-t-il déclaré, mais il a librement admis que nous fournissions à l’Ukraine des renseignements pertinents.)