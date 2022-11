Avis | Le coût du sans espèces

Il est clair qu’une économie sans espèces a ses bénéficiaires, avant tout les banques et les sociétés de cartes de crédit : Visa et Mastercard récoltent 138 milliards de dollars des commerçants participants en frais de service par an. Selon un récent rapport de The Economist, Visa et Mastercard sont deux des entreprises les plus rentables au monde, avec des marges nettes de 51 % et 46 % l’an dernier.

Il est également facile de capter le riche parfum de la Silicon Valley. Dans la vision rose-métallique de libertaires comme Peter Thiel – qui bien sûr, a cofondé PayPal – opérer dans un monde sans argent liquide est plus facile et plus pratique que de gérer des profits crasseux. Amazon a également été un opposant notable aux interdictions sans numéraire dans des États comme le New Jersey ; dans la vision originale de l’entreprise pour ses magasins Go, le papier-monnaie n’était pas une option.

Beaucoup de gens pensent que le cashless est la vague de l’avenir, citant la Suède comme exemple. Des pays comme l’Inde et la Corée du Sud ont également fait un grand pas en avant vers un avenir sans argent liquide. Selon une analyse des données de ventes par la plateforme de paiement Square, la part des entreprises sans numéraire a presque doublé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada entre février 2020 et février 2021 ; aux États-Unis, les paiements en espèces ont chuté de plus de 8 points de pourcentage au cours de cette période. Et tandis que les États-Unis sont loin d’être à l’avant-garde de l’absence d’argent liquide, les consommateurs utilisent ici des cartes de crédit ou de débit pour 57 % des transactions. En 2022, 41% des Américains déclarent ne pas utiliser d’argent liquide au cours d’une semaine typique, contre 24% en 2015.

Alors qui paie tout ça ? Alors que l’absence d’espèces signifie des bénéfices pour les industries des cartes de crédit et des gains d’efficacité pour les commerçants en termes de formation des travailleurs et de gestion de leur temps, ce n’est pas gratuit pour tout le monde. Une étude récente a révélé que les commerçants augmentent leurs prix d’environ 1,4 % pour compenser les frais d’interchange qu’ils paient aux sociétés de cartes de crédit ; pour ceux qui gagnent des miles, cela n’a peut-être pas d’importance, mais ceux qui paient en espèces en paient le prix. De plus, de nombreux sites sans numéraire utilisent des systèmes de paiement sur tablette qui demandent automatiquement aux consommateurs de donner un pourboire pour un service de vente au détail qui était depuis longtemps la norme. Si vous êtes comme moi, cet écran peut vous laisser perplexe : les travailleurs sont-ils payés moins que le salaire minimum parce qu’il s’agit désormais d’emplois à pourboire ? Ce barista pensera-t-il que je suis un con pour ne pas avoir mis 20% ou 30% pour un muffin ?

Les consommateurs paient également en termes de confidentialité. Voulez-vous que votre application de paiement ou votre société de carte de crédit partage exactement le nombre de bières ou de Big Mac que vous avez achetés la semaine dernière avec ses partenaires de données, ou qu’elle connaisse chaque article que vous avez récupéré à la pharmacie ? Et tandis qu’un système de trésorerie est sujet à la criminalité, comme le vol et le vol d’employés, les paiements numériques ne sont pas sans risques, y compris les doubles accusations et le vol d’identité.