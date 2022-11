Avis | Le coût de la guerre russe pour l’économie ukrainienne

Les attaques de la Russie contre les actifs économiques de l’Ukraine ne sont pas nouvelles, mais elles ont atteint de nouveaux sommets après l’attaque ukrainienne du 8 octobre contre le pont du détroit de Kertch reliant la Russie et la Crimée. Le même jour, M. Poutine a nommé le général Sergei Surovikin pour diriger «l’opération spéciale» en Ukraine. Le général Surovikin, connu pour son assaut aérien impitoyable sur Alep alors qu’il commandait les forces russes en Syrie en 2017, n’a pas tardé à mettre en œuvre sa stratégie de signature. Il a très probablement ordonné les attaques incessantes à travers l’Ukraine qui visaient les réseaux électriques, les barrages, les aqueducs, les stations d’épuration et les centrales thermiques.

Le réseau électrique a déjà été une cible de choix pour les Russes, et ils peuvent l’endommager davantage en étouffant les approvisionnements en carburant nécessaires à son fonctionnement. Déjà, l’Ukraine, qui avait prévu de gagner 1,5 milliard d’euros l’an prochain grâce aux ventes d’électricité à l’Union européenne, a dû suspendre ses exportations et pourrait devoir compter sur des fournisseurs étrangers pour répondre à ses besoins intérieurs.

Alors que les dirigeants ukrainiens se sont efforcés de gérer la crise économique créée par l’invasion russe, ils ont reçu une aide substantielle de plusieurs sources. Le Congrès américain a autorisé – en mars, mai et septembre – près de 20 milliards de dollars de divers types d’aide économique et humanitaire (partie d’un ensemble de 54 milliards de dollars d’aide économique et militaire). L’administration Biden a fourni jusqu’à présent 8,5 milliards de dollars d’aide économique et prévoit d’ajouter 4,5 milliards de dollars supplémentaires. L’UE a fait moins bien, promettant 11 milliards d’euros mais n’en déboursant que 27 % – et contrairement aux États-Unis, principalement sous forme de prêts, bien qu’à des taux concessionnels. Parmi les autres bienfaiteurs figurent la Grande-Bretagne, qui avait versé 1,6 milliard de livres au milieu de l’année, la Banque mondiale, qui avait fourni 6 milliards de dollars de financement d’urgence en juillet, une partie des 13 milliards de dollars qu’elle a obtenus pour aider l’Ukraine, et le FMI, qui a mobilisé des fonds supplémentaires. des milliards.

Compte tenu de la situation économique difficile de l’Ukraine, elle a désespérément besoin d’un flux continu d’énormes sommes d’aide, mais cette bouée de sauvetage pourrait être menacée par des tendances économiques inquiétantes en Occident.

Ces tendances sont en partie dues au contrecoup qui a suivi l’imposition de sanctions à la Russie, en particulier la flambée des prix de l’énergie créée par les représailles de Moscou par des réductions draconiennes des ventes de gaz naturel à l’Europe. Le taux d’inflation annuel de la zone euro a augmenté à 10,7 % et dépasse 20 % dans les trois États baltes. Aux États-Unis, malgré des nouvelles positives sur certains indicateurs économiques clés, il est de 7,7 %, en Grande-Bretagne de 11,1 %. Et avec les banques centrales augmentant déjà les taux d’intérêt en réponse, les économies occidentales pourraient basculer dans la récession.

L’aide à l’Ukraine ne se tarira pas et l’économie ukrainienne ne s’effondrera pas, mais les gouvernements occidentaux pourraient trouvent plus difficile, politiquement sinon économiquement, de continuer à envoyer des milliards de dollars à Kyiv alors que leurs propres citoyens subissent une hausse des prix et un chômage croissant. La Pologne, l’Allemagne et la Hongrie ont maintenant du mal à accueillir davantage de réfugiés ukrainiens, et l’ambiance en Europe est devenue moins accueillante juste au moment où l’exode ukrainien s’est accéléré, à la suite des attaques croissantes de la Russie contre les villes.

En outre, le FMI et la Banque mondiale recevront des appels de détresse d’autres parties du monde, y compris des pays à revenu faible et même intermédiaire dont les remboursements de la dette augmentent à mesure que les taux d’intérêt mondiaux continuent d’augmenter. Selon l’ONU, 54 d’entre eux ont déjà “de graves problèmes d’endettement”. La douleur économique pourrait s’aggraver à mesure que le dollar s’apprécie, en raison des hausses de taux d’intérêt de la Fed, et fait grimper le prix des aliments importés.