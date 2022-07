Avis | Le contrôle des naissances masculines est nécessaire après Roe v. Wade

Plus de 40 % des six millions de grossesses annuelles aux États-Unis ne sont pas planifiées, selon les dernières données disponibles, et environ une grossesse sur cinq se termine par un avortement. Avec la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade et la perte d’accès à des soins d’avortement sûrs pour des millions d’Américains, il est plus important que jamais de prévenir les grossesses non planifiées. L’utilisation d’une méthode de contraception efficace est la meilleure façon d’y parvenir.

En tant que chercheurs développant la contraception hormonale masculine, nous pensons que pour réduire les grossesses non planifiées et le besoin d’avortement, les hommes doivent s’engager davantage dans la contraception. Les hommes sont impliqués dans 100 % des grossesses non désirées, et la plupart des hommes restent fertiles pendant une grande partie de leur vie.

Les contraceptifs masculins sont utilisés depuis des centaines d’années. Les préservatifs fabriqués à partir d’intestins d’animaux étaient utilisés dans l’Europe de la Renaissance. Les préservatifs sont un outil utile pour prévenir la grossesse et les infections sexuellement transmissibles, malgré des taux d’échec et d’abandon importants au fil du temps. Beaucoup d’hommes et de femmes ne les aiment tout simplement pas. Les vasectomies sont pratiquées depuis longtemps aux États-Unis, mais elles ne sont pas toujours réversibles et ne séduisent donc que les hommes sans intérêt pour une future paternité. Malgré ces inconvénients, les préservatifs et la vasectomie représentent actuellement environ 21 % de l’utilisation mensuelle de la contraception aux États-Unis.