Avis | Le conte de fées fracturé de Harry

Harry s’identifie souvent à la carrière. Une fois, alors qu’il était défoncé à l’herbe à Eton, il a vu un renard et s’est senti plus lié à lui qu’à ses camarades de classe ou à sa famille. Il déteste être traqué par ce qu’il appelle les “sadistes” des tabloïds, tout comme sa mère l’était, au point où il pense que la santé mentale et la vie sont en danger, pour lui et Meghan.

C’est un prince qui a besoin d’un câlin. Il ne pouvait pas en obtenir un de son « Pa », qui ne pouvait pas en obtenir un de sa mère. (C’est peut-être pour cette raison que Charles a gardé son ours en peluche en lambeaux jusqu’à l’âge adulte.) Le frère de Harry, préoccupé par la primogéniture, gardait souvent son jeune frère affectueux à distance, l’appelant étrangement “Harold” et gagnant une place comme “l’ennemi juré” de Harry.

Alors Harry a épousé Meghan, une câlineuse, comme sa mère, et a déménagé dans le sud de la Californie, où un étranger comme Tyler Perry a offert son complexe de LA au couple de sans-abri et des vedettes ont accueilli l’ancienne actrice de «Suits» dans leur rangs.

Je dois admettre que si c’était moi, j’aurais supporté beaucoup de choses à vivre à travers l’histoire, pour voir la fin de l’ère élisabéthaine. J’aurais adoré rebondir sur les hautes terres écossaises avec la reine dans sa Land Rover, allaiter un thermos de scotch et entendre tout ce qu’elle avait à dire sur n’importe qui.

Harry, autodérision gagnante dans le livre, a rappelé son surnom de “Prince Thicko” et admet qu’il n’était pas littéraire. Il se sent intimidé que Meghan ait lu “Mange, prie, aime”. Il est aussi si peu intéressé par l’histoire – même s’il étudiait sa propre famille – qu’un professeur lui a offert une règle en bois gravée des noms de tous les monarques britanniques depuis 1066. Lorsqu’il a eu l’occasion de discuter avec sa grand-mère, il n’a pas interrogé Gan-Gan sur ses illustres et notoires parents. Il lui a appris à dire “Booyakasha”, à la manière d’Ali G.

Il ne pouvait pas entrer dans Shakespeare, malgré l’amour de son père pour le barde. “J’ai ouvert Hamlet”, a écrit Harry. « Hmmm : Prince solitaire, obsédé par un parent décédé, regarde le parent restant tomber amoureux de l’usurpateur du parent décédé… ? Je l’ai refermé. Non, merci.” Harry n’est pas un intellectuel, comme Hamlet, bien qu’il soit lésé et obsédé par sa mère et qu’il suive ce qu’il pense être les désirs du fantôme de ses parents, même si cela conduit à un effondrement de la cour.

La lutte interne de Harry n’était pas “être ou ne pas être” mais “séparer ou ne pas se séparer”. Il s’est fendu, il a renversé et maintenant, comme à la fin de toutes les tragédies shakespeariennes, la scène est couverte de sang et jonchée de corps.