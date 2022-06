Avis | Le Congrès doit freiner la flambée des prix des médicaments

C’est un problème criant car les prix des nouveaux médicaments montent en flèche. Dans une nouvelle analyse publiée dans The Journal of the American Medical Association, nous avons constaté que les prix moyens des médicaments sur ordonnance nouvellement commercialisés aux États-Unis ont augmenté de 20 % par an de 2008 à 2021, soit une multiplication par dix en un peu plus d’une décennie. En 2020 et 2021, près de la moitié des nouveaux médicaments coûtaient plus de 150 000 dollars par an, contre moins de 10 % des médicaments introduits à ce niveau de prix en 2008.

Cette tendance dépasse considérablement l’inflation annuelle de 1 à 3 % pour les autres services de soins de santé. La croissance rapide des prix n’est qu’en partie attribuable à l’introduction de médicaments plus complexes, tels que les injectables et les produits biologiques, ou de médicaments axés sur le traitement des maladies rares. Même après avoir pris en compte les changements dans les types de médicaments introduits et les remises accordées par les fabricants, nous avons constaté que les prix des nouveaux médicaments augmentaient de 11 % par an.

Le baromètre de ce qui constitue un prix acceptable a apparemment augmenté par ordre de grandeur. Trois médicaments oraux à prendre une fois par jour couramment utilisés pour traiter le diabète de type 2 illustrent le problème. En 2009, la saxagliptine, connue sous le nom de marque Onglyza, est entrée sur le marché à environ 5 dollars le comprimé. Cinq ans plus tard, l’empagliflozine (Jardiance) a été introduite à plus de 10 dollars le comprimé et, en 2019, le sémaglutide (Rybelsus) a démarré à plus de 25 dollars le comprimé, pour un coût annuel de près de 10 000 dollars. En une décennie, le prix des nouveaux traitements oraux du diabète a quintuplé.

D’autres pays développés négocient les prix des nouveaux médicaments peu de temps après l’approbation du médicament pour la commercialisation. Par exemple, le Canada, la France et l’Allemagne négocient avec les fabricants le prix de chaque médicament nouvellement approuvé, en fonction des avantages cliniques qu’il procure par rapport aux autres traitements disponibles. Avec ces négociations, d’autres pays paient moins de la moitié du prix que les Américains paient pour exactement les mêmes médicaments.

Les négociations sur les prix ne doivent pas entraver ou retarder l’accès aux traitements. En Allemagne, par exemple, les fabricants de médicaments peuvent librement commercialiser leurs médicaments pendant un an pendant que les négociations sont en cours, et 98 % des médicaments offrant un avantage par rapport aux traitements existants continuent d’être disponibles après la fixation du prix négocié.