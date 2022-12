Avis | Le Congrès a une fois de plus laissé tomber les jeunes immigrés

Si nous perdons notre droit de vivre et de travailler ici légalement, nous perdrons notre capacité à payer nos hypothèques, notre accès à l’assurance maladie parrainée par l’employeur et la capacité de payer nos employés. Selon le New American Economy Research Fund, les immigrants éligibles au DACA gagnent collectivement plus de 20 milliards de dollars par an, dont la plupart sont soit versés en impôts fédéraux, soit dépensés dans l’économie.

Nous représentons quelque 200 000 travailleurs essentiels, dont près de 30 000 travailleurs de la santé qui ont aidé des communautés à travers le pays à traverser cette pandémie. La profession de l’éducation est l’une des meilleures carrières poursuivies par les bénéficiaires du DACA. Si le programme se termine, le domaine risque de perdre 800 professionnels protégés par DACA par mois pendant deux ans. La fin du programme apportera également de l’incertitude aux plus de 2,5 millions de personnes qui vivent avec un bénéficiaire du DACA.

L’octroi de la citoyenneté aux jeunes immigrants bénéficie d’un large soutien de la part des électeurs. Et les démocrates au Congrès doivent leur pouvoir législatif aux organisateurs noirs et bruns sur le terrain dans des États comme la Géorgie, la Pennsylvanie et le Nevada qui s’organisent depuis des années, ce qui a conduit à un soutien important de la base. Et en Arizona, où ils se battent contre les politiques anti-immigrés racistes depuis plus d’une décennie. Ces organisateurs ont frappé aux portes en 2018, 2020 et 2022 pour aider les démocrates de l’Arizona à remporter et à conserver deux sièges au Sénat et ont livré les votes du Collège électoral de l’État à un candidat démocrate à la présidentielle pour la première fois en plus de 20 ans.

Quand je pense aux millions de jeunes immigrants, y compris les bénéficiaires du DACA, qui ont dû vivre leur vie dans un état perpétuel de vide, je suis rempli d’une colère juste, que je canalise en action et en une discipline d’espoir que nous travaillons à créer les conditions pour que nous gagnions et construisions l’avenir que nous méritons.

Nous avons besoin que le président Biden et les membres du Congrès se réunissent et affrontent ce moment avec l’urgence qu’il requiert.