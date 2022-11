Avis | Le complot du GOP contre l’assurance-maladie et la sécurité sociale

Les propositions du comité portent sur le relèvement de l’âge auquel les Américains deviennent éligibles à la sécurité sociale et à l’assurance-maladie. Son plan prévoit d’augmenter l’âge auquel les travailleurs peuvent percevoir des prestations complètes de sécurité sociale – qui est déjà passé de 65 à 67 ans – à 70 ans, puis de l’augmenter encore plus à l’avenir à mesure que l’espérance de vie augmente (si c’est le cas).

Dans le même temps, le plan augmenterait l’âge auquel Medicare entre en jeu, qui est toujours de 65 ans, pour correspondre à l’âge de la sécurité sociale. Compte tenu de la proposition de la sécurité sociale, cela signifie retarder l’admissibilité à Medicare de cinq ans, jusqu’à l’âge de 70 ans, et éventuellement le retarder encore plus à l’avenir.

Le rapport tente de justifier ces importantes réductions de prestations — parce que c’est ce qu’elles sont — en soulignant l’augmentation de l’espérance de vie à 65 ans depuis la création de ces programmes. Autrement dit, il soutient en effet que nos principaux programmes de prestations sociales sont devenus trop généreux parce que les Américains vivent plus longtemps.

Ce que le rapport omet en quelque sorte de remarquer, ou du moins de reconnaître, c’est que si l’espérance de vie moyenne des personnes âgées augmentait avant que Covid ne frappe, cette augmentation était très inégale. Les gains étaient beaucoup plus importants pour les Américains dans la partie supérieure de la répartition des revenus – c’est-à-dire les personnes qui ont le moins besoin de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie – que pour ceux qui en ont le plus besoin.

D’autres recherches ont montré que les gains d’espérance de vie à 25 ans – pas la même mesure, mais sûrement liés – ont été beaucoup plus importants chez les Américains titulaires d’un diplôme universitaire. En fait, l’espérance de vie a en fait diminué chez les Blancs non universitaires. Et la mortalité a divergé d’une région à l’autre, avec une espérance de vie de 65 ans dans certains États, principalement rouge, nettement inférieur à la moyenne nationale et dans d’autres, principalement bleu, nettement au-dessus.