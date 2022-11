Avis | Le complexe divin de Ron DeSantis

Les mots semblent être une modification de ceux d’un discours bien connu, “Alors Dieu a fait un agriculteur”, que la personnalité de la radio Paul Harvey a prononcé en 1978 à ce qui était alors connu sous le nom de Future Farmers of America. Mais je me fiche du précédent de l’annonce. Je me soucie de ses implications. Ou peut-être devrais-je dire que c’est révélations.

Cela montre clairement, pour commencer, à quel point le sens de DeSantis de lui-même et de son destin est grand, une évaluation que la taille et la nature de sa victoire à mi-parcours ne manqueront pas de cimenter. Il a battu son challenger démocrate, Charlie Crist, de près de 20 points de pourcentage. Il a remporté le comté de Miami-Dade, un supposé refuge démocrate dans un État qui est devenu de plus en plus rouge au cours des dernières décennies. “Nous avons réécrit la carte politique”, a-t-il chanté à ses partisans lors d’une fête de la victoire mardi soir. “Merci de nous honorer avec une victoire pour les âges.”

À la suite de ce triomphe, mon collègue Ross Douthat a évoqué la possibilité que DeSantis soit désormais le favori de la présidentielle républicaine de 2024 et l’a présenté comme un exemple de la puissance d’un héritier de Trump avec plus de stabilité émotionnelle et de compétence administrative :

Fondamentalement, la théorie DeSantis souligne que « normal » ne signifie pas nécessairement « spongieux ». Au lieu de cela, son succès retentissant en Floride prouve que vous pouvez être un avatar du conservatisme culturel, un guerrier contre les médias libéraux et le Dr Anthony Fauci, un politicien prêt à se battre avec Disney si c’est ce que les circonstances exigent. Vous devez également être compétent, calculateur, conscient de l’opinion publique lorsque vous choisissez vos combats et capable de bipartisme et de leadership constant en cas de crise. La combinaison de base de Trump – pugilisme culturel et modération économique relative – peut faire des merveilles sur le plan politique ; il doit juste être reproduit chez un politicien qui sait manifestement ce qu’il fait‌ et qui n’est manifestement pas Donald Trump.

Pour moi, DeSantis ne semble pas aussi équilibré. Il choisit et met en scène des batailles conçues pour le présenter comme un super-héros conservateur. À cet égard, il est histrionique et hyperbolique, et je pourrais facilement le voir surjouer sa main, surtout en ce qui concerne la religion. La publicité « Dieu » signale que toute candidature présidentielle de DeSantis, qui en prépare clairement une, courtisera agressivement les nationalistes chrétiens et, ce faisant, les renforcera. Cela devenait déjà clair dans son penchant pour la mise en avant des références bibliques dans son oratoire. Lors d’une apparition en février dernier au Hillsdale College dans le Michigan – qui est, bien sûr, un État pivot du champ de bataille présidentiel – il a exhorté le public : « Mettez l’armure complète de Dieu. Restez ferme contre les stratagèmes de la gauche. Vous ferez face à des flèches enflammées, mais si vous avez le bouclier de la foi, vous les vaincrez.

DeSantis devra peut-être d’abord utiliser le bouclier qu’il porte contre Trump. L’ancien président et ses serviteurs montrent de plus en plus d’agacement face au succès de DeSantis et, en particulier, aux signes que DeSantis chercherait l’investiture présidentielle républicaine de 2024, que Trump annonce ou non sa propre candidature. Au début de cette semaine, Trump a suggéré à un groupe de journalistes qu’il avait de la saleté sur DeSantis et qu’il était prêt à le renverser. “S’il s’est présenté”, a déclaré Trump, “je vous dirai des choses sur lui qui ne seront pas très flatteuses. J’en sais plus sur lui que n’importe qui d’autre que peut-être sa femme.

Il est très peu probable que cela dissuade DeSantis, étant donné à quel point il est célestement haut sur lui-même. Il apporte à ses ambitions politiques non seulement l’arrogance habituelle, mais un zèle et une grandeur plus sinistres. Pas étonnant qu’il se mette sous la peau de Trump. Ce sont des mégalomanes d’une plume.