Avis | Le commerce mondial favorise-t-il la paix ? Peut être pas.

En fait, l’interdépendance internationale a peut-être rendu la guerre en cours en Ukraine plus probable. Il n’est évidemment pas idiot de suggérer que Poutine s’attendait à ce que l’Europe accepte la conquête de Kiev en raison de sa dépendance au gaz naturel russe.

Encore une fois, je ne dis pas que l’idée de la paix par le commerce est complètement fausse. La guerre au cœur de l’Europe (mais malheureusement pas à sa périphérie) est devenue difficile à imaginer grâce à l’intégration économique ; les guerres pour sécuriser l’accès aux matières premières semblent beaucoup moins probables qu’elles ne l’étaient autrefois. Mais le rêve d’une « paix commerciale » a définitivement perdu beaucoup de sa force.

Cela compte beaucoup. Nous vivons dans un monde de marchés très ouverts, mais cela n’aurait pas dû arriver et cela n’a pas à persister. Nous n’en sommes pas arrivés là à cause d’une logique économique inexorable : la mondialisation peut et a reculé pendant de longues périodes lorsqu’elle perd son soutien politique. Nous n’en sommes pas arrivés là non plus parce que les économistes ont persuadé les politiciens que le libre-échange est bon. Au lieu de cela, l’ordre mondial actuel reflète en grande partie des considérations stratégiques : les dirigeants, en particulier aux États-Unis, pensaient que plus ou moins de libre-échange rendrait le monde plus réceptif à nos valeurs politiques et plus sûr pour nous en tant que nation.

Mais maintenant, même les décideurs politiques relativement internationalistes, comme les responsables de l’administration Biden, n’en sont pas sûrs. C’est un très grand changement.

