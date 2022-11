Avis | Le changement d’avis d’un climato-sceptique

M. Stephens souligne que l’énergie nucléaire devra jouer un rôle dans un avenir moins intensif en carbone, mais omet de mentionner que son existence même a été provoquée par un programme massif de recherche et développement financé et dirigé par le gouvernement. Il souligne également que le gaz naturel bon marché produit par la fracturation hydraulique a contribué à réduire notre empreinte carbone et ignore le fait que les financements publics et privés ont joué un rôle important dans le financement de la recherche et du développement de cette technologie.

Et, peut-être le plus important, il ne mentionne pas le rôle central joué par les subventions des gouvernements allemand et chinois dans la baisse du prix des panneaux solaires en augmentant leur production à grande échelle.

La lutte contre le changement climatique est une question très complexe et nécessitera d’entremêler soigneusement les initiatives publiques et privées. Considérer le marché comme le seul agent possible du changement ne tient pas compte de la manière dont les progrès se sont produits.

Josué Markel

Pour l’éditeur:

Laisser les forces du marché diriger la consommation de biens et de services peut fonctionner pour une grande partie de notre économie, mais cela n’a clairement pas fonctionné lorsqu’il s’agit de protéger la santé et le bien-être de notre planète et de ses habitants contre le réchauffement climatique. Cela prend trop de temps.

En 1888, la première éolienne américaine produisait de l’électricité. En 1900, plus d’un tiers des véhicules circulant sur nos routes étaient électriques. En 1954, les Bell Labs développent l’énergie solaire. La science et l’innovation américaines en matière d’énergie propre étaient présentes depuis le début, mais le lobby du pétrole et du gaz était un puissant vent contraire à son utilisation.