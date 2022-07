Avis | Le changement climatique n’est pas négociable

Le président et sa secrétaire à l’intérieur, Deb Haaland, pourraient aider davantage en clarifiant les politiques de l’administration en matière de forage pétrolier et gazier, qui sont actuellement déroutantes. M. Biden s’est engagé dans sa campagne à mettre fin aux nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales, qui sont une cause importante d’émissions de gaz à effet de serre. Cette promesse semble lointaine et lointaine. Le récent plan quinquennal de forage en mer de l’intérieur ouvre la possibilité d’une location dans certaines parties du golfe du Mexique, tandis qu’une récente déclaration d’impact environnemental n’exclut pas, comme les écologistes l’avaient espéré, le projet Willow, le développement proposé par ConocoPhillips des ressources pétrolières et gazières dans le fragile de l’ouest de l’Arctique.

M. Biden est évidemment dans une situation difficile en matière de forage, compte tenu du péril politique des prix élevés du gaz et de leur impact sur les dépenses des ménages américains, ainsi que de la possibilité que l’emprise de Vladimir Poutine sur les approvisionnements russes en pétrole et en gaz puisse les conduire encore plus haut. La communauté environnementale est plus que nerveuse quant au potentiel de forage supplémentaire dans le golfe du Mexique et en Alaska. Entre-temps, d’autres mesures de protection sont toujours à la disposition du président, notamment des réformes des pratiques agricoles à forte intensité climatique et des solutions fondées sur la nature au changement climatique, qui impliqueraient de mettre de vastes étendues de terre et d’eau hors de portée des activités commerciales.

Une chose que M. Biden a pour lui est les vents favorables économiques créés par la science et la technologie, l’ingéniosité du secteur privé et les investissements gouvernementaux antérieurs. Cela inclut, en bonne place, les 90 milliards de dollars d’investissements dans les énergies propres dans la loi de relance économique de 2009, qui ont été décriés par les républicains en raison de l’échec d’un fabricant de panneaux solaires, mais ont contribué à une baisse spectaculaire du coût des énergies renouvelables au cours de la dernière décennie. — près de 90 % pour le solaire et environ 70 % pour l’éolien, sans compter l’émergence de la voiture électrique. (Tesla a bénéficié d’un gros prêt fédéral des investissements de 2009.)

Couplés au déclin précipité du charbon, ces gains technologiques ont contribué à une baisse d’environ 20 % des émissions depuis 2005. Cela met les États-Unis sur la bonne voie pour réduire les émissions de 24 % à 35 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030, selon un récent rapport de Rhodium Group, une société de recherche.

Ce n’est pas rien, comme on dit, mais c’est loin d’être suffisant pour respecter l’engagement de M. Biden envers le monde. Pour cela, nous aurons besoin d’une énorme injection de fonds fédéraux, ce qui signifie à son tour un Congrès concerné et engagé. La menace posée par le changement climatique pour la vie et les moyens de subsistance des Américains est urgente et grave, et elle nécessite beaucoup plus d’engagement de la part de ceux qui sont élus pour les protéger.