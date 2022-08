Avis | Le cas du service national obligatoire

La clé du succès serait une normalisation lente, mais finalement énergique, de l’adhésion au Mega AmeriCorps après le lycée, ce qui aurait pour effet supplémentaire de réduire la pression que de nombreux enfants ressentent pour rivaliser et exceller dans leurs activités académiques. L’accès à l’enseignement supérieur joue un rôle beaucoup trop important dans presque toutes les facettes de la vie américaine, du salaire que vous gagnez à quel côté de la division politique vous tombez. Il s’agirait d’un effort conscient pour réduire l’importance des études postsecondaires en créant un pont entre l’école secondaire et une carrière qui pourrait vous permettre d’éviter du tout la nécessité d’aller au collège. Une grande partie de l’argent qui va à Mega AmeriCorps serait dépensée dans des programmes de formation et d’apprentissage pour que les jeunes soient accrédités et préparés pour une carrière.

Même les enfants de la classe moyenne qui pourraient finalement trouver leur chemin vers un collège de quatre ans pourraient être encouragés à rejoindre AmeriCorps avec les incitations appropriées. Pendant ce qui semble être des années, la Maison Blanche a débattu de la remise des prêts étudiants. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr de lier l’annulation de prêt existante à Mega AmeriCorps, je pense que la Maison Blanche pourrait s’associer à des États et, tout comme le GI Bill, proposer de compléter ou de couvrir entièrement les frais de scolarité de l’État ou du collège communautaire de quiconque avait accompli deux années de service. Le temps de service compterait également comme des crédits de classe et pourrait même aider à l’admission dans des écoles publiques plus exclusives. Cela réduirait également les frais de scolarité en réduisant le temps qu’un diplômé de Mega AmeriCorps devait passer sur le campus.

Voici un exemple précis de la façon dont cela pourrait fonctionner

J’ai beaucoup écrit sur la façon dont l’un des problèmes persistants et moins discutés avec les sans-abrisme en Californie est qu’il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs pour mener à bien les grands projets des politiciens ou même maintenir l’ensemble actuel de services. Cela est compréhensible même à une époque où les agences civiques sont au complet, pour la simple raison que travailler avec les sans-abri n’est pas facile.

Actuellement, une grande partie du travail sur les sans-abrisme en Californie est sous-traitée à des organisations à but non lucratif tierces comme Urban Alchemy, une organisation qui aide les personnes anciennement incarcérées à trouver du travail. Mais l’intensité de la crise de l’itinérance et la pénurie de main-d’œuvre ont mis beaucoup de pression sur ces organisations pour répondre à la demande.

Un Mega AmeriCorps énergique et bien financé pourrait produire une nouvelle main-d’œuvre pour s’engager auprès des sans-abri à tous les niveaux : sensibilisation dans les rues, soutien pour amener les gens dans des refuges ou dans un logement permanent, puis suivis une fois que les gens se sont stabilisés. Parce qu’il s’agit d’un programme fédéral, il serait plus facile pour le public de le surveiller que pour les organisations à but non lucratif tierces. Et s’il est peut-être vrai que de nombreux jeunes qui occupent ces emplois ne travailleront pas dans les services d’aide aux sans-abri pendant toute leur carrière, il y aura au moins suffisamment d’organismes pour tout gérer, des refuges aux services permanents de logement avec services de soutien en passant par les centres de réduction des risques. vers des sites dits « Safe Sleep ».

Une opinion certes trop large et impopulaire

Moi-même, je suis un ancien de l’AmeriCorps. J’ai participé à un programme de restauration environnementale à Seattle quand j’avais 19 ans. Je n’étais en aucun cas un employé idéal, mais j’ai planté des arbres et j’ai beaucoup appris sur la foresterie, les changements climatiques et l’entretien des parcs. J’ai aussi appris qu’il y a une valeur au service, ce qui a été une leçon inestimable pendant une période sombre de ma vie où l’idée d’aller à l’université et de poursuivre une sorte de carrière semblait impossible.