Avis | Le capital-investissement ne veut pas que vous lisiez ceci

Je ne peux pas comprendre quelle pourrait être sa réticence. L’un des principaux acteurs du capital-investissement est le rachat par emprunt, qui consiste à emprunter d’énormes sommes d’argent pour engloutir des entreprises dans l’espoir de les restructurer et de les revendre un jour à profit.

Mais les entreprises acquises – qui couvrent à peu près tous les secteurs économiques, de la vente au détail à l’alimentation en passant par les soins de santé et le logement – ​​sont souvent surchargées de dettes au point d’être insoutenables. Ils réduisent fréquemment les emplois et les avantages sociaux des employés, réduisent les services et augmentent les prix pour les consommateurs, et parfois même mettent des vies en danger et minent le tissu social.

C’est un record lamentable: les sociétés de capital-investissement ont présidé à bon nombre des plus grandes faillites de détaillants au cours de la dernière décennie – parmi lesquelles Toys “R” Us, Sears, RadioShack et Payless ShoeSource – entraînant près de 600 000 emplois perdus, selon une étude de 2019 par plusieurs partisans de la politique économique de gauche.

D’autres enquêtes ont montré que lorsque les sociétés de capital-investissement achètent des maisons et des appartements, les loyers et les expulsions montent en flèche. Lorsqu’ils achètent des hôpitaux et des cabinets médicaux, le coût des soins grimpe en flèche. Lorsqu’ils achètent des maisons de retraite, la mortalité des patients augmente. Lorsqu’ils achètent des journaux, les reportages sur les gouvernements locaux se tarissent et la participation aux élections locales diminue.