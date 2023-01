Avis | Le cadeau inattendu des plantes mortes

Il y a maintenant de la place pour encore plus de plantes indigènes que mon mari et moi cultivons depuis des années. Nous remplacerons les skip laurels par des lauriers indigènes des montagnes, l’aucuba par des houx américains, l’euonymus et la nandina par inkberry et devilwood et hobblebush. Ces plantes peuvent jouer les mêmes rôles d’aménagement paysager que leurs homologues non indigènes, mais contrairement aux non indigènes, elles produiront également des fleurs et des baies qui nourrissent un éventail incroyable d’insectes et d’oiseaux chanteurs, souvent en hiver et au début du printemps, les périodes de l’année où d’autres sources de nourriture sont rares.

Je ne suis pas un expert en jardinage, mais je n’ai pas besoin de l’être. Plus personne n’a besoin de l’être. Des informations sur les plantes indigènes de quelles zones de culture sont facilement disponibles à partir d’applications comme iNaturalist, PlantNet et Picture This, ainsi que dans les bases de données consultables d’organisations nationales comme Audubon, la National Wildlife Federation et la Xerces Society. Certains des meilleurs conseils proviennent de sources spécifiques à l’État et à la région, telles que les sites Web ou les flux de médias sociaux des sociétés de plantes indigènes, des services de vulgarisation des comtés et des départements universitaires d’horticulture. Je compte sur le Southeast Exotic Pest Plant Council, qui propose un tableau pratique montrant quelles plantes indigènes rempliront le même créneau de plantation que les choix d’aménagement paysager populaires mais erronés.

Trouver les plantes que je recherche – ou les graines pour les faire pousser – peut demander un peu de planification. J’ai de la chance que Nashville soit facilement accessible en voiture de GroWild, une pépinière de plantes indigènes et l’un des plus beaux endroits du centre du Tennessee, mais les personnes qui n’ont pas une telle pépinière à proximité peuvent généralement trouver un fournisseur en ligne qui expédiera à l’échelle nationale.

J’avoue que je ne pensais pas aux plantes de ma cour alors que je regardais la neige et la glace tomber du ciel la nuit où la tempête de la semaine de Noël est arrivée. Je pensais aux oiseaux bleus. Combien d’entre eux s’étaient entassés dans ce petit nichoir ? Ses murs de planches étaient-ils assez épais pour les protéger d’un vent si cruel, d’un froid aussi impitoyable ?

Mais après que le soleil soit finalement sorti et que le vent se soit calmé, il y avait les oiseaux bleus, une foule d’entre eux, perchés le long de la circonférence du bain d’oiseaux chauffé comme des chapelets. Lorsque le printemps arrivera, ils utiliseront nos nichoirs pour une autre belle utilisation, et je planterai plus d’arbres et d’arbustes à baies pour les soutenir pendant les tempêtes hivernales à venir.

Margaret Renkl, rédactrice d’opinion, est l’auteur des livres “Graceland, at Last : Notes on Hope and Heartache From the American South” et “Late Migrations : A Natural History of Love and Loss”.

