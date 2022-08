Avis | Le Brésilien Jair Bolsonaro a peur d’aller en prison, et il a raison de l’être

Comment le président répond-il à cet acte d’accusation tourbillonnant ? Avec des ordres de secret. Ces injonctions, dissimulant des preuves depuis un siècle, ont été appliquées à toutes sortes d’informations « sensibles » : les dépenses détaillées de la carte de crédit professionnelle de M. Bolsonaro ; la procédure disciplinaire de l’armée qui a acquitté un général et ancien ministre de la Santé pour avoir participé à une manifestation pro-Bolsonaro ; et les rapports fiscaux de l’enquête sur la corruption visant son fils aîné. On est loin de celui qui, au début de son mandat, s’est vanté d’apporter « la transparence avant tout !