Avis | Le boom pétrolier et gazier américain n’a pas fourni une véritable sécurité énergétique

Ces menaces à la sécurité économique de l’Amérique persisteront tant que nos ménages, nos entreprises et notre industrie resteront dépendants des combustibles fossiles. Ce n’est qu’en réduisant notre consommation de pétrole et de gaz que nous pourrons protéger l’économie américaine des chocs des prix des combustibles fossiles.

Les prix à la pompe sont aujourd’hui à leur plus haut niveau depuis 2008. À l’époque, les États-Unis importaient plus de la moitié de notre pétrole et la production américaine de gaz naturel commençait tout juste à sortir d’un plateau de quatre décennies. L’énergie éolienne et solaire était chère, fournissait moins de 2% de l’électricité américaine et ne pouvait pas, semble-t-il, évoluer pour répondre au moment. Et seulement 100 des Roadsters originaux de Tesla étaient sortis des chaînes de production.

Dans ce contexte, il est presque compréhensible de penser qu’encore plus de forage est la seule voie de l’Amérique vers la sécurité énergétique. Mais dans les années qui ont suivi, le paysage énergétique a fondamentalement changé. Alors même que la production de pétrole et de gaz explosait, des politiques publiques de soutien dans le pays et dans le monde ont augmenté l’énergie éolienne et solaire, réduisant les coûts de 72 % pour l’éolien et de 90 % pour le solaire depuis 2009. Ces technologies énergétiques alternatives autrefois coûteuses sont désormais les sources d’électricité les moins chères et à la croissance la plus rapide disponibles aujourd’hui.

Les coûts des batteries lithium-ion ont également chuté aussi vite que l’énergie solaire, et tous les grands constructeurs automobiles se précipitent désormais pour proposer des véhicules électriques abordables et grand public à tous les segments de consommation, y compris les camionnettes et les VUS toujours populaires.

Il est vrai que pour aider nos alliés européens (y compris l’Ukraine), couper la plus grande source de devises de la Russie et affamer l’effort de guerre du Kremlin, les États-Unis doivent exporter autant de gaz naturel liquéfié, de pétrole et de charbon que possible. Pourtant, ce n’est que le début d’une nouvelle approche de la sécurité énergétique. Le Congrès doit également adopter un ensemble d’investissements audacieux pour développer l’électricité renouvelable, préserver les centrales nucléaires existantes, catalyser le nouvel hydrogène, la capture du carbone et les industries nucléaires avancées, aider les ménages et les entreprises américaines à adopter des véhicules électriques et un chauffage électrique efficace et augmenter la productivité énergétique des industries américaines.