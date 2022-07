Avis | Le Bon, la Brute et Donald Trump

C’est grâce à l’accumulation d’épisodes et de récits aussi détaillés – vivants, personnels et souvent douloureux – que le 6 janvier est devenu une évidence. Mais tous les témoins et révélations peuvent aussi être accablants, chaque nouvelle audience appelant à une nouvelle commande des meilleurs, des pires et des plus pathétiques acteurs de toute cette affaire sordide. John Eastman a-t-il été une influence plus destructrice que Rudy Giuliani ? Qui a eu l’histoire la plus poignante de négationnistes déséquilibrés : Rusty Bowers ou Gabriel Sherman ? Jeffrey Clark était-il le plus grand outil de toute l’administration ?