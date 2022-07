Avis | Le Big Ten grandit, mais tout ce que je vois, c’est décliner

Même si les conférences évoluaient lentement et accueillaient parfois des membres supplémentaires, elles conservaient des personnalités distinctes qui semblaient avoir la force des désignations alimentaires de l’Union européenne basées sur le terroir – le Big Ten nourri au maïs, où tous les quarterbacks s’appellent Brian ; la SEC aristocratique; le Big 12 rootin’ tootin’; le Pac-12 et sa mystique hollywoodienne. Les matchs de bol d’après-saison entre les meilleures écoles de conférences rivales n’étaient pas des tentatives de déterminer un champion national par consensus, mais une sorte de coupe d’amour dans laquelle tous ces cépages distincts pourraient être versés.

Les fans qui réclamaient une réforme ne demandaient pas un monde dans lequel ces caractéristiques du jeu s’estomperaient ou disparaîtraient. Mais les deux iraient de pair, car les demandes d’après-saison de football universitaire rationalisées coïncidaient avec l’essor de la télévision par câble.

La télévision par câble n’était pas si mal. Cela signifiait que davantage de jeux pouvaient être diffusés, y compris des jeux qui n’auraient jamais atteint un public intéressé à la télévision. Soudain, il était possible pour un diplômé de l’Université de l’Illinois vivant en Arizona de regarder son alma mater.

Mais les fortunes pas si petites que les écoles ont reçues des accords de câble, en particulier celles impliquant des chaînes dédiées telles que le Big Ten Network, auraient dû être la source de plus d’ambivalence. Des revenus de télévision plus importants signifiaient plus de ressources pour le recrutement, les installations et la formation. (Les membres les plus âgés de la conférence Big Ten ont reçu en moyenne 54 millions de dollars chacun du Big Ten Network en 2020.) Les écoles qui appartenaient à des conférences qui avaient été moins avisées dans leurs relations avec les diffuseurs, comme le Big 12, le seul grand conférence sans canal câblé dédié, étaient nettement désavantagés.

Ce qui nous ramène à la décision de l’USC et de l’UCLA d’entrer dans le Big Ten, qui a suivi une décision similaire de l’Oklahoma et du Texas, qui quitteront le Big 12 et rejoindront la SEC d’ici 2025. Dans chaque cas, le motif est clair : ajouter les écoles avec de grandes bases de fans dans les régions reculées du pays signifient plus d’argent pour la télévision. C’est un pari familier. Le Big Ten a accueilli le Maryland et Rutgers comme ses 13e et 14e membres il y a dix ans dans l’espoir d’apporter son réseau câblé aux forfaits de télévision dans les régions métropolitaines de Washington et de New York.

Il n’y a aucune raison de penser que cette tendance subsumante puisse être prévenue. Il est susceptible de se terminer par l’élimination des jeux de bol traditionnels et la création de deux superconférences subdivisées au niveau régional – un peu comme la NFC et l’AFC dans le football professionnel – dont les champions respectifs, après une éliminatoire en deux ou trois tours, seront présentés dans le équivalent universitaire du Super Bowl.