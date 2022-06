Avis | Le 6 janvier a fait resurgir le mépris de l’Amérique pour la démocratie

Les audiences du 6 janvier ont clairement montré que Donald Trump avait mené un effort concerté de plusieurs mois pour renverser une élection démocratique. Les entretiens approfondis – plus de 1 000 – que le comité restreint de la Chambre a menés prouvent que Trump a été informé qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale, mais il a quand même insisté sur son cas antidémocratique. Et il semble que les audiences puissent avoir un impact sur l’opinion publique : une enquête ABC News/Ipsos publiée dimanche a révélé que 58 % des personnes interrogées pensent que Trump devrait être accusé d’un crime pour son rôle dans l’attaque du 6 janvier, contre 52 % auparavant. % en avril.

Mais une fois que toutes les preuves auront été révélées, fera-t-il réellement face à des conséquences juridiques ? Si la réponse est non, alors qu’est-ce que les futurs présidents – y compris, peut-être, Trump lui-même – pourraient être encouragés à faire ? Et qu’est-ce que cela signifierait pour l’avenir du système politique américain ?

