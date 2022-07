Avis | L’avortement et les soins reproductifs après Roe, un événement d’opinion du Times

Lorsque la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin, éliminant le droit constitutionnel à l’avortement, les prestataires de soins médicaux ont été confrontés à un patchwork complexe d’interdictions et d’interdictions de l’avortement au niveau de l’État. En Arizona, les travailleurs médicaux se sont demandé si une loi centenaire interdisant presque tous les avortements et punissant les prestataires de peines de prison signifiait qu’ils devaient arrêter les procédures. Dans le Wisconsin, un procureur de district a déclaré qu’il ne poursuivrait pas les affaires d’avortement après l’entrée en vigueur d’une loi de 1849 les interdisant.

Les préoccupations des soignants et des patientes ne se limitent pas à l’avortement. Renverser Roe pourrait également affecter l’accès aux traitements de fertilité comme la fécondation in vitro, l’accès aux soins pour la complication potentiellement mortelle de la grossesse extra-utérine et l’accès aux contraceptifs.

Comment la décision de la Cour suprême remodèle-t-elle les soins génésiques et les soins médicaux en général ?

Rejoignez-nous le 21 juillet à 16 h HAE pour un événement en ligne organisé par Lulu Garcia-Navarro de Times Opinion. Vous entendrez des prestataires de soins de santé dans des États où l’avortement est ou pourrait bientôt être interdit et vos questions seront répondues par des experts médicaux et juridiques.