Avis | L’avenir est l’Italie, et c’est sombre

Ce n’est pas la première fois que l’Italie, dont les élites recherchent souvent à l’étranger des modèles nationaux, ouvre la voie. C’était, bien sûr, le premier pays à être pris en charge par les fascistes, tombé aux mains de Mussolini il y a 100 ans. Si cette expérience révélait à quel point les défenses de la démocratie libérale pouvaient s’effondrer, l’Italie continuerait à montrer à quel point la catégorie pouvait changer. Dans la période d’après-guerre, il a été le pionnier de la démocratie chrétienne, un centrisme fourre-tout abritant à la fois des forces conservatrices et plus sociales, et a accueilli d’innombrables innovations à gauche.

La fin de la guerre froide a peut-être apporté l’anticipation la plus révélatrice du pays sur l’avenir : après l’effondrement complet des partis de masse auparavant dominants, le paysage politique a rapidement été conquis par Silvio Berlusconi. Milliardaire qui se posait en outsider anti-establishment, il utilisait sa plateforme médiatique pour fidéliser ses partisans, empoisonnant fortement les termes du débat public.

Dans cette constellation viennent les Frères d’Italie. À bien des égards, il n’a rien d’exceptionnel : comme d’autres partis d’extrême droite à travers l’Europe, il descend d’un parti fasciste ou collaborationniste et a longtemps existé en marge de la politique nationale. Dans les années 1990, sous M. Berlusconi, les post-fascistes ont été autorisés à occuper des postes gouvernementaux subalternes. Pourtant, ces dernières années, le parti de Mme Meloni est devenu la seule force dirigeante de la droite, commandant la soi-disant alliance électorale de centre-droit qui comprend également la Ligue d’extrême droite et Forza Italia. Le malaise économique endémique de l’Italie est au cœur de cette hausse, malgré toute l’attention du parti sur les réductions d’impôts et la rhétorique pro-business.

Bien qu’exacerbée par la pandémie, elle dure depuis longtemps. La croissance économique a stagné au cours des deux dernières décennies, tandis qu’une dette publique extrêmement élevée a devancé les efforts visant à relancer la fortune du pays. Le chômage des jeunes est constamment élevé et les inégalités régionales profondément enracinées. Dans cette atmosphère de déclin, où la prospérité semble invraisemblable, le message des Frères d’Italie — que le salut national ne peut être trouvé que dans l’abjuration des migrants et la défense de la famille traditionnelle — a trouvé un public réceptif.