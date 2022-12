Avis | L’avenir de la Chine n’est plus ce qu’il était

Les deux dirigeants les plus puissants du monde viennent de vivre des années très différentes.

Début 2022, Joe Biden était largement présenté comme un président raté. Son programme législatif semblait au point mort, tandis que les troubles économiques semblaient garantir des pertes dévastatrices à moyen terme. Ce qui s’est passé à la place, c’est que la loi sur la réduction de l’inflation – qui est principalement un projet de loi sur le climat qui change la donne – a été promulguée ; la «vague rouge» très médiatisée était une ondulation; et tandis que de nombreux économistes prédisent encore une récession, le chômage est encore faible et l’inflation a diminué.

En revanche, au début de cette année, Xi Jinping, le dirigeant suprême de la Chine, se vantait toujours de son triomphe sur Covid. En effet, pendant un certain temps, les gens ont couramment entendu des affirmations selon lesquelles le succès apparent de la Chine dans la gestion de la pandémie annonçait son émergence en tant que première puissance mondiale. Maintenant, cependant, Xi a brusquement mis fin à sa politique de signature «zéro Covid», avec toutes les indications pointant vers une énorme augmentation des hospitalisations et des décès qui mettront les soins de santé à rude épreuve; l’économie chinoise semble devoir faire face à des difficultés majeures dans les deux ou trois prochaines années ; et les projections à long terme de la croissance économique chinoise sont revues à la baisse.

L’avenir de la Chine, semble-t-il, n’est plus ce qu’il était. Pourquoi?

La capacité de la Chine à limiter la propagation du coronavirus avec des confinements draconiens était censée démontrer la supériorité d’un régime qui n’a pas besoin de consulter le public, qui peut simplement faire ce qui doit être fait. À ce stade, cependant, le refus de Xi de se préparer à passer à autre chose, son incapacité à adopter les vaccins les plus efficaces et à se faire vacciner dans les bras de ses citoyens les plus vulnérables, ont mis en évidence la faiblesse des gouvernements autoritaires dans lesquels personne ne peut dire au dirigeant quand il se trompe.

Au-delà de la perspective imminente d’un carnage, les problèmes macroéconomiques de longue date de la Chine semblent atteindre un point de basculement.