Avis | L’ascension et la chute de Kevin McCarthy sont l’histoire du Parti républicain d’aujourd’hui

Dans l’introduction du livre de 2010, Barnes écrivait que McCarthy succéderait à Cantor à la tête du Parti républicain et obtiendrait une position majeure – « si Cantor se retirait, même en tant que Président ». Il s’avère que Cantor s’est effectivement retiré – démissionnant après avoir perdu une primaire républicaine dans son district en 2014 – et, comme nous le savons, McCarthy était effectivement président, même brièvement.

Au sens le plus large, l’histoire des Young Guns est la plus ancienne histoire de la politique : des réformateurs au visage frais défient l’establishment de leur parti, réussissent, puis prennent eux-mêmes le pouvoir avant que de nouvelles forces n’arrivent pour les défier à leur tour.

Ryan, Cantor et McCarthy étaient des politiciens de différents types, Ryan étant le plus motivé par la politique et les idées et McCarthy étant le plus pur agent politique du groupe. McCarthy a également eu une longévité politique bien plus longue (et n’a pas encore quitté le Congrès).

Mais ils ont finalement tous été rongés par la même force : un populisme inconsidéré, qui s’est finalement exprimé dans le phénomène Trump. Leurs différents finals nous racontent les différentes phases de montée de cette tendance au sein du Parti républicain, à l’image des strates du Grand Canyon.

La principale perte de Cantor face à un professeur d’université inconnu nommé Dave Brat, sans argent ni organisation, en juin 2014, a été le premier signe que le Tea Party s’intéressait davantage à l’immigration qu’aux questions fiscales ; que les Républicains de Main Street, orientés vers les affaires, devenaient l’ennemi au sein du parti ; et que tout était possible.

L’un des principaux différenciateurs entre Brat et Cantor était l’immigration, même si Cantor – certainement selon les normes de l’époque – n’était pas vraiment un apostat.

Comme Temps le magazine a écrit, Cantor « qui s’est opposé au projet de loi de réforme globale de l’immigration du Sénat l’année dernière, s’est déclaré ouvert à travailler avec le président sur la sécurité des frontières et à adopter une forme de loi DREAM, qui donne aux enfants amenés illégalement aux États-Unis un chemin vers la citoyenneté. »

C’était suffisant pour faire de l’opposition à Cantor un cri de ralliement populaire, parallèlement à son statut de républicain pro-business et pro-Wall Street. Le parti qui avait nommé Mitt Romney deux ans auparavant se préparait à prendre un tournant radicalement différent.

Rétrospectivement, la défaite de Cantor aurait dû être le signe que quelqu’un pourrait prendre un message de type Brat au niveau national, et peut-être susciter un bouleversement aussi choquant de l’establishment républicain. Environ un an plus tard, un tel candidat descendait un escalator de Manhattan.

Si la disparition politique de Cantor était un précurseur de l’ascendant de Donald Trump, la présidence de Ryan a marqué une période de coopération difficile et fructueuse entre le Parti républicain d’avant Trump et le président nouvellement élu.

À l’origine, Ryan n’avait aucune utilité pour Trump et était prêt à le larguer après la sortie de la cassette Access Hollywood. Mis devant le fait accompli, il a travaillé avec le président Trump sur diverses initiatives, notamment la promulgation d’une réforme fiscale historique que Ryan soutenait depuis longtemps.

Mais le parti s’éloignait de Ryan qui croyait passionnément aux idées et au ton qui imprègnent ce livre de longue date de Young Guns, qui est une capsule temporelle d’une autre époque républicaine – espoir et optimisme, maîtrise des dépenses et réforme des droits sociaux, changements pour limiter les dépenses. le pouvoir de Washington.

Celles-ci ne reflétaient plus l’humeur et les priorités du parti. En outre, le flanc droit de la conférence républicaine qui a précédé Trump mais s’est ensuite associé à lui était déterminé, presque par principe, à rendre la vie de ses propres dirigeants parlementaires misérable.

Ryan s’est retiré de la politique selon ses propres conditions en 2018, mais son départ était le signe que l’establishment républicain était en train de changer, de s’adapter et de commencer à prendre la couleur de Donald Trump.

Ce qui nous amène à Kevin McCarthy. C’est un opérateur, pragmatique et survivant. Cela signifiait qu’il était heureux, voire désireux, de s’entendre avec Trump lorsque la résistance du candidat en 2015 et début 2016 est devenue évidente. McCarthy était si doué pour entretenir cette relation que Trump a commencé à l’appeler « mon Kevin ».

La relation entre McCarthy et Trump allait au-delà de la simple coopération sur des objectifs communs ; après 2020, il a fallu dépasser les efforts de Trump pour annuler les résultats d’une élection. Pensant sûrement que c’était le seul moyen pour son parti de regagner la majorité à la Chambre en 2022 et de devenir président, McCarthy a fait ce qu’il fallait – notamment se rendre à Mar-a-Lago pour se rattraper après l’avoir critiqué. immédiatement après le 6 janvier.

Maintenant, tout cela est réduit en cendres. McCarthy a été défait par les mêmes forces lors de la conférence républicaine à la Chambre des représentants qui ont chassé le président John Boehner avant lui ; pendant ce temps, Trump, toujours aussi fidèle, n’a pas levé le petit doigt pour l’aider.

Ce que McCarthy essayait de faire n’était pas fou : accommoder tout le monde dans le caucus, y compris son flanc droit, et tenter de maintenir la cohésion de son parti à des fins productives.

Cela a fonctionné pendant environ neuf mois. Mais cela s’est bien sûr avéré impossible, à l’approche d’une éventuelle fermeture du gouvernement le week-end dernier. Lorsque McCarthy se considérait, en réponse à ses critiques, non de manière déraisonnable ou inexacte, comme « l’adulte dans la pièce », il ressemblait à Boehner ou à Ryan, et son discours dura encore environ 72 heures.

Où vont les choses à partir d’ici ? Eh bien, peut-être que la grande majorité des républicains de la Chambre en auront tellement marre du chaos et du drame imposés par un petit nombre d’entre eux qu’ils trouveront un moyen de faire quelque chose (ce qui n’est pas clair exactement).

Bien plus probablement, l’éviction choquante de Kevin McCarthy est le signe d’une phase encore plus sauvage de la politique républicaine à venir, avec Trump se précipitant vers l’investiture républicaine et peut-être une condamnation pour crime, voire une peine de prison l’année prochaine.

Quoi qu’il arrive ensuite, ce sera la première fois en près de 20 ans qu’un membre des anciens Young Guns ne fait pas partie de l’action alors qu’il accède à la direction républicaine de la Chambre ou qu’il y occupe une position de premier plan. L’avenir appartient désormais officiellement au passé.