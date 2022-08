Avis | L’Arizona vient de choisir un candidat au Sénat plus extrême que Donald Trump

La campagne des Maîtres a refusé de commenter cet article. La conseillère de M. Masters, Katie Miller, s’est impatientée quand je lui ai dit que j’espérais retracer son parcours intellectuel du libertarianisme au trumpisme, me disant qu’elle ne voulait pas d’un autre travail à succès essayant de lier M. Masters à la “droite alternative”. ” Il ne fait aucun doute que Mme Miller et M. Masters rejetteront également l’analyse ci-dessus en tant que culpabilité par association. Bien sûr, M. Thiel et M. Yarvin sont les amis et les donateurs de M. Masters ; cela ne veut pas dire qu’il partage toutes leurs croyances.

M. Masters, pour sa part, a insisté sur le fait que s’il était élu, il ne serait pas la marionnette de M. Thiel. “Je vais l’écouter parce qu’il est intelligent”, a-t-il déclaré à Politico. “Et je prendrai des votes qui l’énervent.” (On ne sait pas de quels votes il s’agit. Mais M. Masters a déclaré, bien qu’il ait pleuré lors du mariage de M. Thiel et de son mari en 2017, qu’il pense que la Cour suprême a commis une erreur dans sa décision Obergefell et que le mariage devrait être ” entre un homme et une femme. »)

Dans tous les cas, peu importe si M. Masters a des idées folles; un sénateur aux sympathies monarchistes ne fait pas une contre-révolution.

Tout comme des socialistes comme Alexandria Ocasio-Cortez ont été élus sur des plates-formes transformatrices pour se retrouver enlisés dans la boue quotidienne de la législation, entourés d’adhérents à la politique et aux normes du statu quo, cette nouvelle génération de militants de droite peut également se résigner à voix dissidentes symboliques, provocation sur Twitter et spectacle médiatique. (Pour ma part, je regarderais avec plaisir Blake Masters lire le manifeste Unabomber tout en préparant une casserole sur Instagram Live.)

Là encore, contrairement aux démocrates, qui ont écarté à la hâte Mme Ocasio-Cortez dès son entrée au Congrès, le Parti républicain – belligérant, en marche, mais privé d’un porte-drapeau incontesté – pourrait être plus enclin à s’inspirer du leadership de de jeunes idéologues comme M. Masters, qui entreront en fonction avec une vision gouvernementale plus cohérente et radicale que tout ce que M. Trump a adopté.

Déjà, la campagne de M. Masters est plus intégrée et en meilleurs termes avec l’élite de son parti que les insurgés de gauche ne l’étaient avec les démocrates. Sa directrice de campagne, Amalia Halikias, était attachée de presse pour Jeb Bush en 2016. Malgré les bruits populistes qu’il fait parfois sur la piste, M. Masters est soutenu par les milliardaires anti-fiscaux du Club for Growth PAC. Mme Miller était l’attachée de presse de Mike Pence et, plus tard, la directrice des communications ; elle est mariée au conseiller principal de Trump, Stephen Miller.