Avis | L’argent seul n’achètera pas la supériorité technologique américaine

Une partie de la raison de ce déficit de compétences est que les personnes aux États-Unis qui travaillent déjà dans l’industrie des semi-conducteurs ont tendance à avoir de l’expérience dans la conception de puces, pas dans la fabrication. Pendant des années, de nombreuses entreprises américaines ont commandé des puces à des fabricants sous contrat à l’étranger, comme la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, au lieu de se lancer elles-mêmes dans le processus extrêmement coûteux de production, de test et d’emballage des puces. Mais alors que les tensions géopolitiques avec la Chine s’intensifiaient, les dirigeants américains ont commencé à faire pression pour renforcer la capacité de fabriquer des puces avancées aux États-Unis comme police d’assurance en cas de rupture des échanges.

Pour se préparer à ce jour, l’administration Trump a fait pression sur la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour qu’elle construise une usine sur le sol américain capable de produire en masse des puces avancées. Mais trouver des personnes en Arizona, où l’usine sera construite, avec les mêmes compétences et la même éthique de travail que celles qui existent à l’usine de l’entreprise à Hsinchu a été un défi, a déclaré le fondateur de l’entreprise, Morris Chang, lors d’un symposium l’année dernière.

Attirer des étrangers hautement qualifiés qui peuvent aider à former une main-d’œuvre américaine est essentiel au succès, du moins à court terme, selon le rapport du Center for Security and Emerging Technology, qui estime qu'”au moins 3 500 travailleurs nés à l’étranger seront nécessaires”. pour doter en personnel les nouvelles fabs américaines. Certains pourraient provenir d’universités américaines, a-t-il déclaré, mais beaucoup devraient être recrutés à Taïwan et en Corée du Sud.

L’état de l’enseignement supérieur dans le domaine est également préoccupant. Le nombre d’étudiants diplômés américains étudiant dans des domaines liés aux semi-conducteurs est resté presque stable depuis 1990, tandis que le nombre d’étrangers inscrits dans ces domaines dans les universités américaines a triplé. Selon «Winning the Tech Talent Competition», un rapport du Center for Strategic and International Studies, seuls 23 000 Américains devraient obtenir un doctorat en sciences, mathématiques, ingénierie et domaines liés à la technologie en 2025, tandis que 17 000 étudiants étrangers dans ces domaines seront diplômés des universités américaines.

C’est formidable que les non-citoyens contribuent à combler l’écart béant avec la Chine, qui devrait obtenir 77 000 doctorats cette année-là. Mais nous ne pouvons pas tenir les talents étrangers pour acquis. Depuis 2016, le nombre total d’inscriptions étrangères dans les universités américaines a diminué chaque année, ce qui fait craindre que les inscriptions étrangères dans les domaines liés aux semi-conducteurs ne soient également menacées à l’avenir.

Philip Wong, professeur de génie électrique à l’Université de Stanford, m’a dit que l’attraction des États-Unis n’est plus ce qu’elle était. Bien que des étudiants brillants d’Asie continuent d’affluer à Stanford, a-t-il dit, certains d’entre eux laissent passer la chance de rester en Amérique au profit de travailler dans les industries technologiques dynamiques plus près de chez eux. « Ils n’ont pas besoin de venir aux États-Unis pour faire une bonne carrière », m’a dit M. Wong. “Si vous regardez plusieurs décennies en arrière, les raisons pour lesquelles les étudiants viennent aux États-Unis commencent à disparaître.”