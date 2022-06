Avis | L’Arabie Saoudite devrait prendre un Mulligan sur le golf. Voici ce qu’il peut faire à la place.

Lors de ma visite en Arabie saoudite en 2017, une femme entrepreneure sociale saoudienne de 30 ans m’a dit à propos de vos réformes : « Nous avons le privilège d’être la génération qui a vu l’avant et l’après. Sa mère, dit-elle, ne saura jamais ce que c’est que de conduire une voiture. Sa fille ne pourra jamais imaginer un jour où une femme ne pourrait pas conduire. « Mais je me souviendrai toujours de ne pas pouvoir conduire », m’a-t-elle dit.

Mon amie Dina Amer, une cinéaste égypto-américaine, a montré son incroyable nouveau film, « Tu me ressembles » – sur l’islamisation et la radicalisation d’une jeune femme franco-marocaine décédée avec l’un des meneurs des attentats terroristes de novembre 2015 à Paris – à Festival international du film de la mer Rouge en Arabie saoudite à Djeddah en décembre. Il a fait ses débuts au Festival du film de Venise. Mais il a eu sa première au Moyen-Orient en Arabie saoudite, bien qu’il s’agisse d’un sujet très nuancé et sensible. « Je dois dire, cependant, que la qualité et l’ambition du festival du film saoudien étaient à la hauteur des meilleures au monde », m’a dit Dina. « Voir autant de cinéastes saoudiens commencer à pouvoir raconter leurs histoires était impressionnant et m’a laissé beaucoup d’espoir. » J’ai été frappé lorsque Dina a fait remarquer que son film avait été interdit en Égypte mais qu’il avait remporté le prix du public en Arabie saoudite.

Comme Steven Cook, expert du Moyen-Orient au Council on Foreign Relations, et quelqu’un qui écrit sur l’Arabie saoudite en s’y rendant, l’a noté dans un essai récent, « le prince héritier d’Arabie saoudite est peut-être odieux », mais « il y a des changements importants dans l’Arabie saoudite ». Saoudite que les critiques rejettent souvent trop facilement et avec désinvolture.

Cela me ramène à la série LIV Golf. Mohammed, celui qui vous a dit que le parrainage d’un tour de golf pour briser le PGA Tour – en jetant des sommes d’argent impies à des golfeurs en fin de carrière et à des inconnus – devrait être renvoyé.

Ce n’est pas une astuce facile de dépenser un milliard de dollars pour améliorer votre image et de vous retrouver avec seulement une mauvaise publicité – mais votre tournée de golf l’a fait. Au lieu que les pages d’actualités parlent de toutes les réformes religieuses et sociales en Arabie saoudite, les pages sportives parlent maintenant du meurtre de Khashoggi par votre régime et de l’implication des djihadistes saoudiens dans le 11 septembre.

Il y a une raison pour laquelle les joueurs les plus respectés du circuit, comme Rory McIlroy, Justin Thomas et Tiger Woods, ne rejoindront pas votre série. Ils reconnaissent le sportswashing quand ils le voient.