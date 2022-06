Avis | L’anticlimax des audiences du 6 janvier

Cela n’a été que renforcé par les audiences Iran-contra la décennie suivante. Les audiences elles-mêmes étaient convaincantes; la teneur et la qualité de l’interrogatoire peuvent ressembler à une transmission d’un monde perdu de dextérité verbale et de perspicacité mentale par rapport au lourd gasbagging d’aujourd’hui, et l’un des sous-fifres est allé en prison, mais bon nombre des principaux responsables ont échappé à des sanctions graves. Cette tendance s’est poursuivie au cours de la décennie suivante, alors que l’enquête Whitewater et la destitution de Bill Clinton se sont transformées en un peu plus qu’un exercice sordide de fiction érotique, et il est sorti de son acquittement au Congrès plus populaire qu’il ne l’était avant la destitution et le procès.

Les audiences de Clinton, aussi perverses qu’elles soient et finalement inutiles, ont marqué un changement dans la façon dont la droite a déployé les audiences du Congrès, en s’appuyant sur sa compréhension avisée de l’environnement médiatique contemporain. Les audiences ont été une source inépuisable de médias gagnés à la fois dans la presse grand public et partisane, et même si elles n’ont pas réussi à destituer M. Clinton de ses fonctions ou à causer des dommages durables à sa fortune politique, elles ont exercé et dynamisé la base républicaine. Ils ont constitué un premier test pour l’empire de Rupert Murdoch en Amérique et dans d’autres médias conservateurs, et ils ont annoncé un repli du factionnalisme de parti et un nouveau type de régionalisme, défini moins par la géographie que par son environnement médiatique clos, avec des législateurs représentant, parlant pour et s’adressant à des communautés de consommateurs de médias idéologiquement alignés autant qu’à n’importe quel État ou district du Congrès.

Les audiences de Benghazi des années 2010 étaient un développement inévitable : une affaire certes et explicitement partisane, destinée à nuire à Hillary Clinton. Avec une messagerie disciplinée (et une presse grand public désireuse d’éviter toute suggestion de parti pris libéral ou de favoritisme), les républicains ont pu transformer Benghazi et son utilisation d’un serveur de messagerie privé en responsabilités électorales. Bien que les démocrates croyaient en grande partie qu’elle se comportait bien, son témoignage a renforcé l’opinion négative d’elle à droite et a peut-être également servi à retourner certains électeurs politiquement désengagés contre elle. Mme Clinton a perdu l’élection présidentielle de 2016 et Benghazi a disparu du vocabulaire politique américain, remplacé par les nombreux nouveaux dérangements, théories du complot, déversements, frissons et frissons des années Trump.