Avis | L’anglais est désordonné. Dois-je l’épeler ?

Considérez le mot « vous », qui peut désigner à la fois des destinataires uniques et pluriels. Dans ce cas, le contexte guide la compréhension. Dans le mot “savoir”, qu’y a-t-il avec le “k” ? Ne pourrait-on pas écrire « non » ? Cela créerait, oui, un homophone avec le « non » négatif, mais nous traitons avec d’innombrables homophones et le monde continue de tourner. Par ailleurs, si nous devons distinguer « savoir » de « non » avec des orthographes différentes, la lettre distinctive doit-elle être, entre toutes choses, un « k » ?

Il y a un argument selon lequel les orthographes contre-intuitives attirent notre attention sur les relations entre les mots : si « savoir » était « non » et « connaissance » était « nalij », la relation serait obscurcie. Mais ce ne serait pas vraiment une tragédie. Les personnes qui ont écrit “non” et “nalij” seraient toujours conscientes que la connaissance est quelque chose que vous savez, qu’elles puissent la voir dans l’orthographe. À quel point est-il urgent, après tout, que “uncanny” soit basé sur “can” et pourtant la plupart n’en sont pas conscients ? Ne me lancez même pas sur “reconnaître” – le “k” est assez idiot, mais qu’est-ce que c’est que le “c” ?

“Peigne”, “bombe” et “tombe” ne riment pas. Vous pourriez rire qu’en français, les quatre dernières lettres de “beaux” forment le son unique “o”, mais alors qu’en est-il de la façon dont “rire” est écrit en anglais par rapport à la façon dont nous le prononçons ? Ou comment, en tant qu’enfant, vous n’avez peut-être jamais été sûr de la prononciation que Charles Schulz suggérait lorsque ses personnages de Peanuts s’exclamaient “Aaugh!” “Toussez”, “branchez”, “bien que”, “à travers”, “assez” – en effet, assez !

L’English Spelling Society est une organisation qui soutient depuis longtemps que l’orthographe anglaise est épouvantable. Son président, le linguiste et étymologue de l’Université du Minnesota Anatoly Liberman, a longtemps suggéré que, parce que le changement est difficile à s’adapter, nous commençons la réforme de l’orthographe avec quelques mots et augmentons progressivement le stock au fil du temps. Parmi les suggestions initiales de la Société, il mentionne « enuff » et « coff ».