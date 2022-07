Avis | L’Amérique rouge et bleue ne sera plus jamais la même

Schaffner a fourni des données de l’étude montrant que la part démocrate du vote bipartite est passée de 54,5 à 63,5% dans les zones urbaines au cours de la décennie et est restée faible – 35,2 à 36,1% – dans l’Amérique rurale. Le plus grand changement, 12,5 points, s’est produit dans les zones suburbaines qui sont passées de 41,8% démocrates en 2010 à 54,3% en 2020.

Débat d’opinion

Les démocrates feront-ils face à un anéantissement à mi-mandat ?

Nolan McCarty a suggéré que ces tendances pourraient s’avérer bénéfiques pour le Parti démocrate :

L’inclinaison naturelle de notre système de circonscription uninominale s’est éloignée des républicains alors que le vote rural se déplace vers les républicains et que les banlieues se déplacent vers les démocrates. Mais on ne sait pas quels seront les effets globaux de ces changements. Cela devrait aider les démocrates de la Chambre en novembre, mais on ne sait pas dans quelle mesure.

Les effets de ces changements sur le Sénat et le Collège électoral, a poursuivi McCarty, seront plus lents à court terme mais pourraient éventuellement devenir significatifs : « Une fois que de tels changements pousseront suffisamment des États comme la Géorgie, le Texas et la Caroline du Nord vers les démocrates, ils seront le parti avec l’avantage structurel dans le collège électoral et le sénat.

Jonathan Rodden, politologue à Stanford, a noté dans un e-mail la possibilité que des changements très récents dans le vote des banlieues nuisent aux perspectives d’avenir du Parti républicain :

Le changement le plus notable de la géographie politique en 2020 a été le succès de Biden dans les zones suburbaines cruciales. Lors de la dernière série de redécoupages, lors de l’examen des plans de circonscription proposés – qu’ils soient dessinés par des simulations informatiques ou des humains – le nombre de districts à tendance démocrate dans un État était souvent plus élevé si l’on additionnait les votes de Biden et Trump en 2020 que si l’on utilisé les résultats présidentiels passés, les résultats du Sénat, les résultats des gouverneurs ou d’autres élections à la baisse.

La répartition géographique des votes de Biden, a poursuivi Rodden, “était plus” efficace “pour les démocrates que celle des autres candidats démocrates récents”. Mais, a-t-il prévenu,

ce qui n’est pas clair, c’est s’il s’agissait d’une réaction spécifique à Donald Trump en tant que candidat dans des banlieues relativement éduquées, ou d’une tendance durable de la géographie politique qui survivra à l’ère Trump. Cette dernière est au moins plausible, surtout à la suite de la décision Dobbs, mais il est trop tôt pour le dire. Même en 2020, un nombre non négligeable de ces électeurs de la banlieue de Biden ont divisé leurs billets et voté pour les candidats de la Maison républicaine.

J’ai demandé à Rodden ce que cela signifie pour les élections à l’échelle de l’État dans les États contestés si ces tendances se poursuivent. Il a répondu:

Cela dépend vraiment des chiffres dans chaque État, mais dans les États de la ceinture solaire qui gagnent des immigrants instruits et / ou minoritaires, comme la Géorgie et l’Arizona, nous avons déjà la preuve que c’était un assez bon échange pour les démocrates de tout l’État, mais dans Dans d’autres États où l’immigration est limitée, comme ceux du Haut-Midwest, ce commerce pourrait mieux fonctionner pour les républicains de tout l’État.

Dans le même ordre d’idées, William Frey, démographe et chercheur principal à Brookings, a souligné dans un e-mail que “Biden a gagné la banlieue en 2020, je pense en grande partie grâce à ses gains parmi les minorités et les blancs des collèges”. Même si les républicains et Trump ont fait des gains marginaux parmi les électeurs minoritaires, le soutien de ces électeurs aux démocrates est resté écrasant.

Dans un article de Brookings de 2021, “La victoire de Biden est venue de la banlieue”, Frey a souligné la Géorgie où

Les changements démographiques – y compris la croissance rapide de la population noire à tendance démocrate de l’État, les gains d’électeurs latino / hispaniques et asiatiques américains et une augmentation du nombre de diplômés universitaires blancs, en particulier dans la région métropolitaine d’Atlanta – ont contribué à rendre l’État compétitif pour les démocrates cette an.

Dans un article distinct de 2022, “Les banlieues d’aujourd’hui sont symboliques de la diversité croissante de l’Amérique : un portrait du recensement de 2020”, Frey se concentre sur le flux continu de minorités qui s’installent dans les banlieues. De 1990 à 2020, a constaté Frey, le pourcentage d’Américains d’origine asiatique vivant en banlieue est passé de 53,4 à 63,1 %, d’Hispaniques de 49,5 à 61,4 % et d’Afro-Américains, de 36,6 à 54,3 %, la plus forte augmentation.

La division géographique, opposant un parti républicain démesurément rural à un parti démocrate urbain, a-t-elle ajouté une nouvelle dimension à la polarisation rendant le consensus et la coopération encore plus difficiles ?

J’ai posé une série de questions à un groupe éclectique d’érudits politiques.

Frances Lee, politologue à Princeton, a répondu par e-mail :

Plutôt que de prétendre que le GOP devient le parti de la classe ouvrière, ce que je vois est une tendance à long terme à s’éloigner d’un système de partis organisé selon des lignes de classe. Savoir qu’une personne est riche (ou à faible revenu) n’est pas très prédictif du parti qu’elle préférera. Les partis sont beaucoup mieux triés par d’autres facteurs – région, religion, race – que par classe sociale.

Ce n’est pas un phénomène nouveau, a noté Lee, mais Trump a intensifié ces divisions : « La candidature et la présidence de Trump ont accéléré les tendances préexistantes sapant la base de classe des partis. Pour un républicain, Trump avait un attrait inhabituel pour les électeurs de la classe ouvrière et était inhabituellement aliénant pour les banlieusards aisés.