Avis | L’Amérique peut-elle vraiment envisager la troisième guerre mondiale ?

Les conséquences économiques seraient tout aussi graves. Une invasion chinoise de Taïwan, qui produit la plupart des semi-conducteurs avancés du monde, nuirait profondément à l’économie américaine et mondiale, quelle que soit la réponse de Washington. (À cette fin, les États-Unis ont essayé de déplacer davantage de fabrication de semi-conducteurs.) Mais une guerre américano-chinoise risquerait des pertes catastrophiques. Les chercheurs de la RAND estiment qu’un conflit d’un an réduirait le produit intérieur brut américain de 5 à 10 %. En revanche, l’économie américaine s’est contractée de 2,6 % en 2009, la pire année de la Grande Récession. La flambée des prix du gaz au début de la guerre en Ukraine ne donne qu’un aperçu de ce qu’une guerre entre les États-Unis et la Chine générerait. Pour les trois cinquièmes environ des Américains qui vivent actuellement d’un salaire à l’autre, la guerre se traduirait par des millions d’emplois perdus, des retraites ruinées, des prix élevés et des pénuries.

En bref, une guerre avec la Russie ou la Chine blesserait probablement les États-Unis à une échelle sans précédent dans la mémoire vivante de la plupart des citoyens. Cela, à son tour, introduit une profonde incertitude quant à la manière dont le système politique américain fonctionnerait. Entrer serait la partie la plus facile. Plus insaisissable est de savoir si le public et ses représentants maintiendraient la volonté de se battre sur des territoires lointains face à une attaque physique soutenue et à une calamité économique. Lorsque des millions de personnes seront licenciées, trouveront-elles que la cause de Taiwan vaut leur sacrifice ? Les dirigeants nationaux pourraient-ils expliquer de manière convaincante pourquoi les États-Unis payaient le lourd tribut de la Troisième Guerre mondiale ?

Ces questions seront posées lors d’un conflit, elles doivent donc être posées à l’avance. Même ceux qui pensent que les États-Unis devraient se battre pour l’Ukraine ou Taïwan ont intérêt à éduquer le public sur les enjeux des conflits entre grandes puissances à l’ère nucléaire et cybernétique.

Le dernier panneau lié au nucléaire que j’ai vu, il y a quelques semaines, déclarait fièrement qu’une petite banlieue libérale de Washington, DC, était une « zone dénucléarisée ». “Duck and Cover” mérite un remake du 21e siècle – quelque chose d’un peu plus mémorable que la fiche d’information “Explosion nucléaire” du Département de la sécurité intérieure, qui contient néanmoins des conseils judicieux. (Par exemple, après le passage de l’onde de choc, vous avez 10 minutes ou plus pour trouver un abri avant que les retombées radioactives n’arrivent.) Pour chaque condamnation morale des actions des adversaires, les Américains devraient entendre des évaluations franches des coûts d’essayer de les arrêter. Un jeu de guerre diffusé sur “Meet the Press” en mai a proposé un modèle. Encore mieux de le suivre avec un jeu de paix, montrant comment éviter la dévastation en premier lieu. Sans sensibiliser le public, les dirigeants politiques risquent de provoquer le pire des cas : déclencher la Troisième Guerre mondiale et la perdre lorsque le pays reculera.

UNComme les relations internationales se sont détériorées ces dernières années, les détracteurs de la primauté mondiale des États-Unis ont fréquemment averti qu’une nouvelle guerre froide se préparait. J’ai été parmi eux. Pourtant, pointer du doigt une guerre froide sous-estime à certains égards le danger. Les relations avec la Russie et la Chine ne sont pas assurées de rester froides. Au cours de la première guerre froide, les dirigeants et les citoyens américains savaient que la survie n’était pas inévitable. La violence déchirant le monde est restée une destination trop possible du concours de superpuissance, jusqu’à sa fin étonnante en 1989.

Aujourd’hui, les États-Unis assument à nouveau la charge principale de contrer les ambitions des gouvernements de Moscou et de Pékin. Lorsqu’il l’a fait la première fois, il a vécu dans l’ombre de la guerre mondiale et a agi par peur franche et saine de l’autre. Cette fois, les leçons devront être apprises sans cette expérience.

Stephen Wertheim est chercheur principal du programme américain Statecraft au Carnegie Endowment for International Peace et conférencier invité à la faculté de droit de Yale et à l’université catholique. Il est l’auteur de “Tomorrow, the World: The Birth of US Global Supremacy”.

