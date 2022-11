Avis | L’Amérique peut avoir la démocratie ou la violence politique. Pas les deux.

« Nous interdisons l’existence de groupes militaires privés car ils représentent un danger pour la société et la démocratie. À moins que nous ne voulions accepter leur présence et leur prolifération, nous devons être prêts à utiliser les outils juridiques dont nous disposons pour perturber leurs activités », a déclaré M. Zelikow dans une interview.

En 2017, M. Zelikow, qui vit à Charlottesville, en Virginie, a écrit sur cette stratégie juridique après le rassemblement Unite the Right. Il a aidé une autre équipe d’avocats, dirigée par une ancienne procureure fédérale, Mary McCord, qui a peu après utilisé une approche similaire pour empêcher près de deux douzaines de groupes paramilitaires extrémistes et leurs chefs de retourner à Charlottesville à l’occasion du premier anniversaire du rassemblement. Et le mois dernier, Mme McCord a mené avec succès un effort pour obtenir une injonction du tribunal contre une organisation paramilitaire au Nouveau-Mexique.

Le maintien d’un monopole sur la force est, après tout, une fonction fondamentale de tout gouvernement, et la Cour suprême a confirmé la légalité des lois anti-paramilitaires en 1886. Pourtant, certains juristes craignent que le tribunal actuel ne décide que les lois anti-paramilitaires s’appliquent. contraire à la garantie constitutionnelle du droit d’association et de la liberté d’expression. La vision large de la Cour suprême ultraconservatrice actuelle sur le deuxième amendement pourrait aussi un jour la conduire à annuler les lois anti-paramilitaires, bien que la cour ait déclaré dans sa décision de 2008 sur le droit individuel de porter des armes que l’amendement n’empêchait pas les États d’interdire groupes paramilitaires.

Ces lois sont parmi les meilleurs outils dont dispose le pays pour mettre fin à la violence politique sans porter atteinte aux libertés du premier amendement, elles ont été utilisées efficacement dans les États libéraux et conservateurs et elles ont vaincu l’opposition politique.

Dans l’Idaho, par exemple, les critiques de l’interdiction par l’État des activités paramilitaires privées l’ont qualifiée d’atteinte aux droits et libertés. La Chambre des représentants de l’État a adopté à une écrasante majorité un projet de loi en février pour l’abroger. Puis, en juin, la police a arrêté des dizaines de membres masqués du groupe paramilitaire suprémaciste blanc Patriot Front qui, selon des responsables, se trouvaient à l’arrière d’un camion de déménagement en route pour perturber un événement LGBTQ Pride.

Confronté à la possibilité immédiate de violence, le gouverneur Brad Little, un républicain qui avait initialement soutenu l’effort d’abrogation de la loi anti-milices, s’est prononcé avec force contre la menace de violence. “L’intimidation, les tactiques alarmistes et la violence n’ont pas leur place dans notre grand État”, a-t-il déclaré. “Tous les Américains devraient pouvoir exprimer pacifiquement leur droit à la liberté d’expression, garanti par la Constitution, sans menace de violence. C’est ce qui a toujours distingué l’Amérique des autres nations.