Avis | L’Amérique ne peut pas permettre à la Chine de continuer à écraser notre industrie de l’énergie solaire

Alors même que M. Biden appelait à investir dans la production solaire, il a pris des mesures qui ont renforcé la dépendance américaine à l’égard de la Chine, du moins à court terme. Le département du Commerce a enquêté pour savoir si les fabricants solaires chinois contournent les lois commerciales américaines par le biais de pays tiers ; même ainsi, cette administration a refusé d’utiliser l’application des règles commerciales en imposant un moratoire sur les nouveaux droits pouvant aller jusqu’à deux ans. En conséquence, les États-Unis fermeront effectivement les yeux même s’il est déterminé que les importations en provenance d’Asie du Sud-Est sont le résultat d’évasions tarifaires chinoises. Cette décision de renoncer à l’application de la loi pourrait aider les installateurs solaires à court terme, mais c’est un pari important car il n’est pas accompagné des éléments essentiels nécessaires pour construire notre industrie solaire nationale.

Pour mettre fin à notre dépendance vis-à-vis de la Chine, nous devons augmenter la production solaire américaine, et le Congrès doit donc parvenir à un accord sur un accord de dépenses qui fournit des ressources pour le développement d’énergie propre à grande échelle ainsi que des crédits d’impôt pour la fabrication solaire.

Les fabricants solaires américains affirment qu’ils pourraient réaliser l’intégralité du déploiement solaire prévu d’ici 2030 si le Congrès adopte le financement de l’énergie propre et les crédits d’impôt pour la fabrication solaire. Ces investissements créeraient une chaîne d’approvisionnement solaire entièrement nationale produisant des panneaux 100 % fabriqués aux États-Unis. Sinon, nous perpétuerons notre dépendance aux importations solaires chinoises et handicaperons à jamais la production solaire américaine.

Malheureusement, pour le moment, l’administration renonce à l’application de la loi et continue de dépendre de l’énergie solaire étrangère en attendant que le Congrès approuve une législation visant à promouvoir la fabrication nationale. Si le département du Commerce constate que la Chine réachemine effectivement illégalement des modules photovoltaïques à travers l’Asie du Sud-Est, le président Biden acceptera effectivement les violations commerciales potentielles et renoncera à l’imposition de sanctions. Cela donnerait un laissez-passer à la Chine au moment même où les efforts pour tenir la Chine responsable du commerce, du travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement et de la sécurité nationale s’intensifient. Et si le Congrès n’agit pas pour stimuler le développement de la fabrication solaire américaine, notre dépendance vis-à-vis des importations chinoises artificiellement bon marché augmentera.