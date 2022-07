Avis | L’Amérique n’a pas à avoir une relation brisée avec l’Arabie saoudite

Les États-Unis ont besoin de l’Arabie saoudite : le royaume reste le principal producteur de swing du marché pétrolier et est le principal acheteur d’armes américaines dans le monde. En vertu de la géopolitique et de l’économie, la coopération de l’Arabie saoudite avec les États-Unis est importante lorsqu’il s’agit des efforts de Washington pour contrer l’Iran, mettre fin à la guerre au Yémen et normaliser les relations d’Israël avec le monde arabe, ainsi que pour limiter l’influence de la Russie et de la Chine dans le Région. Tout cela était vrai avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne bouleverse les marchés mondiaux du pétrole et ne fasse monter en flèche les prix de l’essence aux États-Unis et en Europe.

La posture de M. Biden – transformant une relation tendue entre les États-Unis et l’Arabie saoudite en un duel personnel avec le prince Mohammed – allait toujours être de courte durée, d’autant plus que des événements mondiaux intervenaient. Cela est devenu évident au cours des six derniers mois alors que l’administration Biden a subi camouflet après camouflet, culminant avec le rejet par le prince Mohammed des demandes américaines de se ranger explicitement et activement du côté des États-Unis après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’administration Biden a donc dû trouver une solution à son problème saoudien, en particulier au cours d’une année électorale critique, alors que les cotes d’approbation des emplois de M. Biden ont chuté et que les prix de l’essence ont grimpé en flèche.

L’administration Biden a hésité à prévisualiser les résultats souhaités pour cette réunion. Mais rentrer chez lui avec seulement de vagues promesses sur le pétrole et Israël – et aucune concession concrète de l’Arabie saoudite sur les droits de l’homme – serait une défaite non seulement pour M. Biden mais aussi pour les États-Unis. Les décideurs de la Realpolitik aiment écarter les droits de l’homme comme ayant une place dans l’élaboration de politiques pragmatiques, mais il y a une opportunité pour M. Biden d’intégrer les droits de l’homme dans une stratégie remaniée avec l’Arabie saoudite que le royaume pourrait accepter, même si ce n’est pas avec enthousiasme.