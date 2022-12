Avis | L’Amérique devrait terminer le travail commencé par le comité du 6 janvier

Les auditions du comité restreint de la Chambre sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole ont présenté un récit minutieux, convaincant et inquiétant des efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler l’élection présidentielle de 2020. Ils ont fourni une abondance de détails sur ce que nous savons depuis longtemps : que M. Trump et ses alliés se sont livrés non seulement à un assaut contre le Congrès, mais contre la démocratie elle-même.

Le travail accompli par le comité au cours des 18 derniers mois pourrait être encore plus important que son rapport, qui devrait être publié jeudi. Les longs mois d’enquête approfondie et les audiences soigneusement organisées, au cours desquelles les preuves des méfaits de M. Trump ont été présentées au public, ont été des éléments essentiels dans la pleine compréhension de la nation de l’attaque contre le Capitole. Grâce au travail de ces auditions, le Congrès a montré que la meilleure réponse possible à la violence politique résidait dans les outils à portée de main : l’État de droit, les freins et contrepoids, les témoignages sous serment et le processus minutieux de la bureaucratie.

Comme une rediffusion au ralenti, le travail du comité a également donné aux Américains une seconde chance de comprendre l’énormité de ce qui s’est passé le 6 janvier. Il semble plausible, comme certains membres du panel l’ont affirmé, que les audiences aient fait de la protection de la démocratie une question importante. lors des élections de mi-mandat et a aidé à persuader les électeurs de rejeter certains négationnistes qui se sont présentés aux élections de l’État. L’attention soutenue sur la conduite de M. Trump dans ses derniers jours au pouvoir est également précieuse alors qu’il monte une nouvelle campagne pour la présidence. Et les audiences ont attiré l’attention du public et des décideurs sur les groupes extrémistes qui ont participé à l’attaque du Capitole et qui constituent une menace de violence renouvelée.

Les audiences du Congrès sont souvent remplies de la distraction des querelles partisanes, de la démagogie et des détours vers des sujets tangentiels. Le comité du 6 janvier était différent, et le peuple américain s’en portait mieux. M. Trump et d’autres ont refusé de répondre aux assignations à comparaître du comité, ce qui leur aurait donné l’occasion de répondre aux questions et de plaider leur cause. Leur refus est malheureux ; ils méritent d’avoir la chance de se défendre et de présenter leur version des faits, et les Américains méritent d’avoir de leurs nouvelles. Ils ont toujours cette chance, et M. Trump peut encore avoir son mot à dire devant un tribunal.