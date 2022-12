Avis | L’Amérique de Biden trouve sa voix

Cet idéal libéral a été terni au cours des six dernières décennies. Parfois, l’Amérique s’est opposée à l’autoritarisme avec une imprudence téméraire – la Baie des Cochons, le Vietnam, l’Irak. D’autres fois, l’Amérique s’est retirée derrière ses barrières océaniques et n’a pas fait grand-chose pendant que l’horreur se déroulait – le génocide au Rwanda, la guerre civile en Syrie, l’échec des administrations Obama et Trump à soutenir suffisamment l’Ukraine alors que Poutine testait les eaux et augmentait la pression.

La politique américaine a oscillé entre un interventionnisme orgueilleux et un non-interventionnisme impitoyable. “Nous exagérons nos croisades à l’étranger, puis nous exagérons nos retranchements, sans jamais nous arrêter entre les deux, là où un pays ordinaire essaierait d’atteindre un juste équilibre”, a récemment écrit George Packer dans The Atlantic. Le résultat a été une crise de doute national : le monde peut-il faire confiance à l’Amérique pour faire ce qui est juste ? Pouvons-nous croire en nous ?

Trouver l’équilibre entre les idéaux passionnés et les aspects pratiques banals a été un problème américain persistant. Le film “Lincoln” avec Daniel Day-Lewis parlait de cela. Lincoln zigzague et zigzague à travers les marécages de la réalité, essayant de garder un œil sur le vrai nord, tandis que certains lui disent qu’il va trop vite et que d’autres crient qu’il va trop lentement.

Joe Biden a trouvé cet équilibre ainsi que n’importe quel président ces derniers temps, ayant peut-être appris une leçon coûteuse de la façon sans cœur dont l’Amérique est sortie d’Afghanistan. Il a fait basculer l’alliance occidentale avec ferveur derrière l’Ukraine. Mais il l’a fait avec prudence et calibrage. L’Ukraine obtiendra ce système d’armement, mais pas celui-là. Elle peut rêver d’une victoire totale, mais elle doit aussi penser sérieusement aux négociations. Biden a montré que l’Amérique peut diriger de manière responsable. Il a montré que vous pouvez avoir une clarté morale sans en être aveuglé.

Zelensky et Biden ont été sous-estimés. Zelensky avait été un comédien et les gens pensaient donc qu’il était un poids léger. Il s’habille comme un gars ordinaire et évite les pièges du pouvoir qui obsèdent des gens comme Vladimir Poutine et Donald Trump.