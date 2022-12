Avis | L’américanisation de la religion

Lorsque Paula White-Cain, prédicateur de télévision et auteur d’entraide, est devenue une conseillère spirituelle clé de Trump en 2016, le leader baptiste du Sud Russell Moore tweeté que White est « un charlatan et reconnu comme hérétique par tout chrétien orthodoxe, quelle que soit sa tribu ». Si Moore parlait pour l’orthodoxie contre l’hérésie, l’ère Trump suggérait que l’hérésie était le parti le plus fort : White a donné l’invocation de l’inauguration, Moore est devenu un paratonnerre parmi les baptistes du Sud pour sa position anti-Trump, et l’idée que le conservatisme chrétien devrait avoir une position claire. les normes morales ou doctrinales de ses dirigeants ont disparu.

Alors que le trumpisme était activé par les hérésies de la droite, le libéralisme à l’ère Trump a fini par être imprégné d’hérésie à un degré que même moi je n’ai pas vu venir. L’idée d’éveil ne figurait pas dans “Bad Religion”, qui est sorti avant la nouvelle vague d’activisme sur les campus, avant Black Lives Matter et #MeToo et l’ère de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Mais le “Grand Réveil” est un exemple parfait des énergies spirituelles chrétiennes détachées de la croyance orthodoxe – une version du revivalisme protestant dépouillée de la dogmatique protestante, mais conservant un zèle de croisade, une rhétorique de conversion et de confession et de transformation morale, un mouvement parfois frénétique. envie de chasser le mal et l’impur.

Le progressisme de la justice sociale a de nombreuses influences, bien sûr. Mais il doit être compris, en partie, comme un descendant spirituel du puritanisme, occupant le lieu du pouvoir puritain (les anciennes citadelles protestantes de l’Ivy League et de l’establishment du Nord-Est), adaptant le vieil esprit de perfectionnisme moral à un nouvel ensemble de enjeux et revendications.

Ainsi, à droite comme à gauche, le cadre de la nation des hérétiques semble toujours utile. Mais alors la question, et le défi pour ma thèse maintenant, est exactement jusqu’où le déclin du christianisme peut aller avant qu’un terme comme « hérésie » ne cesse d’être analytiquement approprié. Parce qu’à un moment donné, vraisemblablement, l’influence du christianisme devient simplement généalogique, et vous devez créditer les expérimentateurs spirituels d’avoir atteint un territoire religieux distinct.

Un noyau de pratique et de croyance chrétiennes dans ce pays semble relativement résistant. Mais l’idée d’une « nation d’hérétiques » supposait que beaucoup d’Américains avaient des liens lâches avec le christianisme – des fidèles de Noël et de Pâques, des gens élevés avec au moins une certaine idée des principes de la foi. Et ce sont les personnes peu affiliées qui se sont le plus séparées ces dernières années, atténuant encore les liens entre le christianisme et ses éventuels rivaux ou successeurs.

Alors que l’éveil est une variante de l’évangile social protestant, c’est clairement la forme la plus déchristianisée à ce jour ; il est heureux de trouver des alliés au sein des églises chrétiennes, mais ses propres projets spirituels sont plus susceptibles d’impliquer l’élévation des spiritualités indigènes préchrétiennes.

Un développement frappant de l’ère Trump est l’émergence d’une droite consciemment post-chrétienne – une tendance nietzschéenne ou néo-païenne, plus très en ligne que véritablement politiquement significative, mais toujours une nouveauté non chrétienne, et non bienvenue.