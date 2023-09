Avis | L’affaire de la Cour suprême qui pourrait tout perturber, de Medicare aux régulateurs financiers

Dans le cas, connu sous le nom CFSA c. CFPB, la Community Financial Services Association cherche à bloquer l’application des règles du Consumer Financial Protection Bureau conçues pour protéger les consommateurs contre les prêts sur salaire abusifs. La CFSA affirme que le Congrès a violé la clause de crédits de la Constitution lorsqu’il a accordé au CFPB une partie du budget de fonctionnement de la Réserve fédérale.

La Cour d’appel du cinquième circuit a donné raison à la CFSA, en utilisant un langage radical suggérant que seuls les fonds alloués par le biais du processus annuel du Congrès sont légaux. La Cour suprême doit entendre les plaidoiries le 3 octobre.

Si la Cour se range du côté du Cinquième Circuit, les implications sont vastes.

Les agences et programmes gouvernementaux essentiels, notamment la sécurité sociale et Medicare, qui sont tous deux administrés par des organismes financés de manière indépendante, verraient leurs sources de financement indépendantes vulnérables à des contestations. La Réserve fédérale, responsable de la politique monétaire et de notre système de paiement, serait particulièrement menacée, étant donné qu’elle fonctionne grâce aux commissions et aux bénéfices de ses opérations de marché, tout comme le CFPB. Les budgets du Bureau du contrôleur de la monnaie, chargé de réglementer les plus grandes banques du pays, et de la Federal Housing Finance Administration, chargée de superviser le financement du logement, sont également indépendants et proviennent de fonds versés par les entités qu’ils réglementent.

Exiger de ces agences qu’elles demandent l’approbation directe du Congrès pour obtenir des fonds pour fonctionner serait particulièrement dangereux en temps de crise.

Lorsque j’ai présidé la Federal Deposit Insurance Corporation pendant la crise financière de 2008 et 2009, nous avons dû augmenter rapidement notre financement pour protéger les déposants des banques principales. Nous avons pu le faire parce que le Congrès avait depuis longtemps donné à la FDIC le pouvoir de fixer et de financer son propre budget grâce aux primes d’assurance-dépôts payées par les banques. Sans cette capacité, les gens auraient pu souffrir d’un accès retardé à leurs comptes de dépôt assurés, car leurs banques en faillite fermaient leurs portes jusqu’à ce que le Congrès juge bon de financer l’agence.

Les agences financées de manière indépendante comme la FDIC n’ont pas le pouvoir absolu de dépenser à outrance. Le Congrès fixe diverses limites et paramètres, y compris pour le CFPB. Les agences sont soumises à une surveillance continue de la part de leurs comités d’autorisation du Congrès. Et le Congrès peut, bien entendu, à tout moment, modifier ou limiter son pouvoir d’autofinancement, comme bon lui semble.

Le Congrès a choisi de financer ces agences en dehors du processus normal de crédits, car cela garantit qu’elles disposent d’une source de financement fiable et stable, quelles que soient les vicissitudes de la législature ou des puissantes circonscriptions financières.

Imaginez le dysfonctionnement si le budget de la Fed pouvait être l’otage du mécontentement du Congrès concernant la politique des taux d’intérêt, ou si un membre du Congrès mécontent de la faillite d’une banque dans son district pouvait tenter de bloquer le budget de la FDIC. Les budgets des agences individuelles pourraient être mis en péril par des politiciens mécontents ou des groupes de pression.

Mais au-delà des effets en cascade potentiels de la décision sur d’autres agences, le CFPB lui-même a également besoin d’un financement fiable et stable.

Dans les années qui ont précédé la crise financière, le lobbying de l’industrie a bloqué les efforts législatifs étatiques et fédéraux visant à renforcer les normes de prêt hypothécaire. Des millions de prêts hypothécaires ont été accordés à des emprunteurs qui n’avaient aucun espoir de les rembourser. Les défauts de paiement et les saisies qui en ont résulté ont fait des ravages sur notre économie.

Le Congrès a créé le CFPB en 2010 et l’a protégé de toute ingérence politique et industrielle dans l’exercice de son mandat de protection des consommateurs afin de mettre fin au type de prêts irresponsables qui ont conduit à la crise financière. Et ça a marché. Aujourd’hui, le CFPB est l’une des principales raisons pour lesquelles le financement hypothécaire connaît très peu de difficultés, alors même que d’autres secteurs de notre système financier sont sous pression.

Les personnes de bonne volonté peuvent différer sur sa structure de financement. (J’avais fortement soutenu le CFPB, mais je pensais que son financement devrait provenir d’évaluations réglementaires plus traditionnelles.) Mais c’est une question politique qui relève du Congrès et non de la Cour suprême.

La clause de crédits de la Constitution stipule qu’aucun argent ne doit être déboursé sauf par une loi du Congrès. Cela ne dit rien sur la nature de ces lois ou des crédits annuels. Il ne dit rien sur la durée du financement approuvé, sauf pour le secteur militaire où il interdit les crédits supérieurs à deux ans. Il confère clairement au Congrès le pouvoir de décider des dépenses destinées à soutenir les fonctions gouvernementales. Cela permet le type de protections qui aident la vie des Américains à continuer de se dérouler sans problème, même lorsque le Congrès ne le fait pas.

La Cour suprême devrait respecter la décision du Congrès concernant le financement du CFPB et agir de manière conservatrice. Inverser le 5ème Circuit et laisser la décision du Congrès maintenue.