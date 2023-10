Avis | L’administration Biden devrait repenser sa politique israélo-palestinienne

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

J’ai voté pour Joe Biden en 2020 et je le ferai presque certainement l’année prochaine. Sa politique sur un certain nombre de questions a été très bonne – et je suis beaucoup plus proche de lui sur le plan idéologique que quel que soit le candidat républicain. Mais je suis extrêmement déçu de la façon dont lui et son administration ont géré les conséquences de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les deux dernières semaines ont été loin d’être les meilleures heures de cette administration.

Je suis heureux que Biden et son administration se soient ralliés à la défense d’Israël immédiatement après les attaques odieuses qui ont tué plus de 1 400 Israéliens. Et le gouvernement israélien a non seulement le droit mais aussi la responsabilité de défendre ses citoyens. Les États-Unis devraient jouer un rôle actif pour empêcher qu’une telle attaque ne se reproduise en Israël. Et comme The Post l’a rapporté vendredi, les responsables de l’administration Biden ont découragé en privé Israël de lancer une invasion terrestre à grande échelle à Gaza, qui entraînerait probablement d’énormes pertes civiles.

Mais je suis mal à l’aise face à un certain nombre de choses que le gouvernement américain a faites depuis le 7 octobre :

« Le fait que le président Biden minimise publiquement le bilan des morts à Gaza est dangereux et erroné. Remettre en question le nombre de morts déshumanise directement les Palestiniens. … En minimisant cela, les États-Unis préparent le terrain pour davantage de morts », a déclaré le groupe juif basé aux États-Unis. IfNotNow a déclaré dans un tweet Jeudi.

Je crains que cette administration ne donne pas suffisamment la priorité à la vie des Palestiniens et ne fasse passer les intérêts des Israéliens bien avant ceux des Palestiniens. Biden et ses collaborateurs ne cessent de déclarer qu’ils comprennent que les citoyens palestiniens ordinaires ne sont pas des terroristes du Hamas et n’ont rien à voir avec les attentats du 7 octobre. Mais leurs actions ne correspondent pas totalement à cela. Les bombardements israéliens semblent moins être un effort ciblé visant à tuer les terroristes du Hamas qu’une punition générale contre tous ceux qui vivent à Gaza en représailles – et les États-Unis continuent de l’approuver tacitement.

Remettre en question le nombre de victimes, s’adresser aux chefs des journalistes pour les amener à modifier leur couverture médiatique, utiliser des arguments vagues et contrôler soigneusement le langage des subalternes sont des signes que les responsables de l’administration ne sont pas confiants et fiers de leur politique. Et ils ne devraient pas l’être.

Certains progressistes et Arabes américains ils disent en particulier qu’ils ne voteront plus pour Biden. Je ne sais pas s’ils donneront suite à ces commentaires et je ne pense pas que l’analyse des élections soit si importante à ce stade, un an après le début du vote. Mais il existe une réelle et sérieuse déception face aux actions de l’administration Biden au cours des dernières semaines. C’est ce que je ressens aussi.

Il y a aussi de la surprise et un sentiment de trahison. Biden et ses collaborateurs ont fait peut-être plus que n’importe quelle autre administration pour garantir que les groupes minoritaires, notamment les Arabes américains, les musulmans et les juifs américains, soient écoutés et que leurs intérêts soient pris en compte dans le gouvernement. Et le président lui-même, malgré son long mandat à Washington, semble disposé à repenser son approche sur de nombreuses questions. Mais les actions de son administration au cours des dernières semaines ont été à la fois très anciennes (fortement alignées sur le gouvernement israélien) et sans suffisamment de respect pour les opinions des Arabes américains et d’autres personnes profondément blessées par le meurtre de tant de civils palestiniens.

J’espère que le président modifiera son approche, d’autant plus qu’Israël semble entrer ce week-end dans une nouvelle phase de sa réponse militaire au 7 octobre. Même si l’incitation en privé est utile, le gouvernement américain doit appeler publiquement et avec force à une plus grande retenue en Israël. Le gouvernement américain devrait agir comme si la vie des Palestiniens et des Israéliens comptait, et non comme si les dernières étaient réellement importantes et que les premières ne devaient être que des paroles en l’air. Le temps presse pour que le président et son équipe fassent le bien aux Israéliens et aux Palestiniens.