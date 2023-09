Avis | La vraie raison pour laquelle l’Ukraine n’est pas prête à rejoindre l’OTAN

Mais cet argument oublie une distinction importante : l’OTAN est conçue pour défendre des pays déjà démocratiques, mais elle n’est absolument pas équipée pour promouvoir la démocratie. dans ces pays. Ainsi, l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, contrairement aux idées reçues, ne soutiendrait pas la cause de la démocratie ukrainienne.

La démocratie réussit lorsque ses principes sont adoptés et manifestés dans des lois, des normes politiques et des institutions ; et lorsqu’il est défendu par des défenseurs de la corruption, des organisations de défense des libertés civiles et des droits civiques et des groupes de défense de la liberté des médias. Contrairement au territoire physique, la démocratie ne peut être défendue par des pactes de défense, par des bombes ou des balles, par des missiles ou des champs de mines.

La Charte de l’OTAN pourrait exiger des pays candidats qu’ils soutiennent la démocratie, les libertés individuelles et l’État de droit. Mais cela ne parvient pas à empêcher un recul démocratique une fois que les pays rejoignent l’alliance. Les pays membres, la Hongrie et la Turquie, en sont de parfaits exemples. Le Hongrois Viktor Orbán et le Turc Recep Tayyip Erdoğan ont présidé à la persécution des médias indépendants, à la réduction au silence de la dissidence et à l’érosion de l’État de droit. Tous deux ont entretenu des liens plus étroits avec la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine, Erdoğan ayant récemment rencontré le président russe Vladimir Poutine à Sotchi.

L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, contrairement aux idées reçues, ne soutiendrait pas la cause de la démocratie ukrainienne. | Paul Ellis/Piscine/Getty Images

Malgré leur recul démocratique, la Hongrie et la Turquie restent membres en règle de l’alliance et ont même obtenu des concessions pour bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. Les États Unis pourrait attirer ces alliés de plus en plus antilibéraux avec ventes d’armes, mais l’OTAN est impuissante à s’attaquer à la cause profonde de leur obstination. La Hongrie affirme que son blocage à l’adhésion de la Suède est une réponse à la suspension de l’Union européenne de milliards de dollars de ses fonds. Quelle est la raison du gel de l’UE ? Le déclin démocratique de la Hongrie.

Les glissements de la Hongrie et de la Turquie vers l’autoritarisme constituent un avertissement quant aux aspirations d’adhésion de l’Ukraine.

On peut affirmer que l’OTAN n’est pas menacée par la présence de quelques membres démocratiquement déficients. Contrairement à la rhétorique d’une grande lutte mondiale entre démocraties et autocraties, les États-Unis trouvent souvent une cause commune avec les pays antilibéraux. Les États-Unis travaillent par exemple en étroite collaboration avec l’Arabie saoudite et l’Égypte dans la lutte contre l’extrémisme violent au Moyen-Orient, et les Philippines hébergent des bases militaires américaines pour aider les États-Unis à défendre leurs intérêts en Asie.

C’est un contrepoint juste, mais qui ouvre une boîte de Pandore sur la logique stratégique de la structure de l’alliance transatlantique. Après tout, si l’OTAN n’existe pas pour défendre les démocraties, à quoi sert-elle ? Si les pays membres s’engagent pour défendre uniquement d’autres démocraties, seront-ils moins susceptibles de tenir leur engagement lorsque des pays moins démocratiques seront admis ? Les pays, comme la Géorgie, qui aspirent à l’adhésion – tout en résistant à l’agression russe et en luttant pour mettre en œuvre des réformes démocratiques – commenceront-ils à penser que les critères d’adhésion sont fragiles ou appliqués de manière hypocrite ?

Certes, l’Ukraine a fait quelques progrès dans sa politique d’assainissement, et le président Zelensky s’est montré plus réformateur que certains de ses prédécesseurs. Les nouvelles de ses purges de personnel interrompent régulièrement les mises à jour sur le champ de bataille. L’été dernier, Zelensky a fait des vagues à travers l’Ukraine il a viré son procureur général et le chef de son service de sécurité pour « manquement grave à ses fonctions ». Plus que 650 cas de trahison ont ensuite été ouvertes. En janvier, six vice-ministres et cinq administrateurs régionaux ont été licenciés pour corruption, et récemment, Zelensky a remanié tous les bureaux régionaux de recrutement militaire d’Ukraine après la découverte du détournement de fonds.

Zelensky adopte une position dure contre la corruption, la qualifiant de fléau national. Mais une telle croisade n’est nécessaire que dans un système politique en difficulté – un système qui, dans une certaine mesure, implique également Zelensky.

Lorsque les institutions financières occidentales recherchaient des dirigeants indépendants pour diriger les entreprises ukrainiennes dirigées par des oligarques, Zelensky a viré son cabinet pour avoir poussé l’initiative trop loin. Zelensky a limogé son Premier ministre après un conflit avec le magnat des médias et oligarque Ihor Kolomoisky au sujet de nominations dans une entreprise d’électricité publique. La chaîne de télévision de Kolomoisky a contribué à faire de Zelensky un célèbre comédien et, plus tard, a donné une couverture préférentielle à sa campagne présidentielle. Kolomoisky est sous Sanctions américaineset était inculpé plus tôt ce mois-ci de fraude et de blanchiment d’argent. Les initiatives anti-corruption de Zelenksyy, qu’elles soient sincères ou simplement performatives, sont assombries par sa proximité avec Kolomoisky et sa déférence envers les autres oligarques.

En juillet, un rapport du renseignement suisse a observé des « traits autoritaires » chez Zelensky alors qu’il tentait de pousser le maire de Kiev Vitali Klitschko hors de la course aux élections présidentielles ukrainiennes de 2024. Invoquant la loi martiale, Zelensky a depuis annulé l’élection présidentielle de 2024.

Consolider la démocratie prend du temps. Avant d’être admise en 2020, la Macédoine du Nord a participé au plan d’action pour l’adhésion pendant plus de 20 ans. Le Monténégro a passé huit ans dans le programme avant d’être admis en 2017. La Bosnie-Herzégovine et la Géorgie continuent de se débattre avec des démocraties fragiles, essayant de mettre en œuvre des réformes démocratiques pour répondre à leurs aspirations d’adhésion.

L’Ukraine se bat avec raison pour son territoire et sa survie, et Zelensky a vaillamment dirigé son pays à travers un conflit dévastateur. Il est naturel que l’Ukraine cherche à adhérer à l’OTAN, car cela renforcerait la défense de ses frontières.

Mais à quel prix ? D’autres analystes ont bien a articulé les risques d’une escalade dévastatrice avec la Russie, ou d’une menace pour la crédibilité américaine lorsque les États-Unis font des promesses de sécurité avec un faible soutien public. Et admettre l’Ukraine à l’OTAN à court terme lui fait perdre une puissante incitation à renforcer sa démocratie à long terme : à savoir la promesse d’une (éventuelle) adhésion à l’OTAN.

Mais il existe un autre risque. Depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une alliance contre la Russie mais d’une alliance conçue pour défendre la démocratie. Admettre l’Ukraine alors qu’elle souffre de lacunes démocratiques nuirait encore davantage à la réputation de l’OTAN en tant que défenseur des normes démocratiques. En fin de compte, cela pourrait constituer une nouvelle étude de cas décourageante sur la manière dont l’OTAN peut défendre les démocraties de l’extérieur, mais pas de l’intérieur.