Avis | La visite de Pelosi à Taïwan montre la nécessité d’une politique américaine claire sur la Chine

La Chine, économiquement ascendante, est devenue de plus en plus affirmée en faisant valoir ses revendications économiques, politiques et territoriales. Les États-Unis, qui ont longtemps traité le pays comme une sorte de cas caritatif, le considèrent désormais comme un rival et, de plus en plus, comme une menace. Bien qu’une certaine tension soit inévitable, la rhétorique dans les deux pays a pris une tournure belliqueuse. Il y a peu de confiance ou de coopération, même sur des questions d’intérêt mutuel clair, comme la lutte contre la pandémie de Covid-19 ou la lutte contre le changement climatique.

Le durcissement des deux côtés était au rendez-vous cette semaine. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a effectué une visite provocatrice à Taïwan pour souligner le soutien de l’Amérique à son gouvernement démocratique, et la Chine a monté une réponse surchauffée, organisant des exercices militaires qui ont empiété sur l’espace aérien et les eaux territoriales de Taïwan pour souligner sa détermination à établir sa souveraineté sur ce qu’elle considère comme sa posséder. La Chine a annoncé vendredi qu’elle suspendrait également la communication avec les États-Unis sur un certain nombre de questions, notamment le changement climatique et les efforts de prévention du trafic de drogue.

Il est dans l’intérêt de tous que les deux nations les plus puissantes de la planète trouvent des moyens d’apaiser ces tensions. Au cours du dernier demi-siècle, à commencer par la visite décisive du président Richard Nixon en Chine en 1972, les dirigeants des États-Unis et de la Chine ont à plusieurs reprises choisi de donner la priorité aux intérêts communs plutôt qu’au conflit. Construire cette relation, malgré tous ses défauts, a beaucoup contribué à la stabilité et à la prospérité du monde.